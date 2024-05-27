Νιγηρία: 8 νεκροί και τουλάχιστον 150 απαχθέντες από επιδρομή ενόπλων σε χωριό

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και πήραν ομήρους περίπου 150 χωρικούς από την Πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, σε άλλη μια μαζική απαγωγή από αυτές που σημειώνονται πολύ συχνά στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αργά τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής στο χωριό Κούτσι, οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες σκότωσαν οκτώ χωρικούς, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης Αμίνου Νατζούμε.

«Κάθε μοτοσικλέτα μετέφερε τρεις άνδρες», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι «δεν έφτασε καμία βοήθεια στο χωριό επί τρεις ώρες που κράτησε η επίθεση».

Μια πηγή των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε τον απολογισμό. Η νιγηριανή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης SEMA έκανε λόγο για «περισσότερους από 100 απαχθέντες».

Σύμφωνα με τον Αμινού Νατζούμε, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν καταφέρει να βάλουν τέλος σε αυτές τις επιδρομές.

«Αυτοί οι δολοφόνοι έρχονται συνήθως από τη γειτονική Πολιτεία Καντούνα (…) και μετά ξαναφεύγουν. Έρχονται κατά εκατοντάδες και κανένας στις υπηρεσίες ασφαλείας δεν τους παρατηρεί και, όταν οι κάτοικοι τις ενημερώνουν για τον κίνδυνο, δεν κάνουν τίποτα», κατήγγειλε ο Νατζούμε.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε επίσης την επίθεση στο χωριό, η οποία «είναι μια νέα απόδειξη της πλήρους αδυναμίας των νιγηριανών αρχών να προστατεύσουν τη ζωή» των ανθρώπων.

«Οι νιγηριανές αρχές άφησαν τις αγροτικές κοινότητες της Πολιτείας του Νίγηρα στο έλεος των ενόπλων που σκοτώνουν και απάγουν ανθρώπους καθημερινά», πρόσθεσε.

Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός των ομήρων σε τέτοιου είδους επιθέσεις επειδή κάποιες φορές οι χωρικοί κρύβονται επί πολλές ημέρες στη ζούγκλα, για να γλιτώσουν από τους απαγωγείς. Οι μαζικές απαγωγές για λύτρα είναι συχνό φαινόμενο στις Πολιτείες της βορειοδυτικής, της κεντρικής και της βορειοανατολικής Νιγηρίας, όπου δρουν βαριά οπλισμένες συμμορίες οι οποίες βάζουν στο στόχαστρό τους και λεηλατούν απομονωμένα χωριά.

Οι ισλαμιστικές οργανώσεις Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP) κάνουν επίσης μαζικές απαγωγές στη Νιγηρία, κυρίως στα βορειοανατολικά, όμως σταδιακά έχουν επεκτείνει τη δράση τους και στις κεντρικές και βορειοδυτικές Πολιτείες. Η Πολιτεία του Νίγηρα είναι μία από τις πολλές που εδώ και χρόνια τρομοκρατείται από εγκληματικές οργανώσεις. Κάποιες από αυτές γεννήθηκαν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων μεταξύ καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, καθώς οι πρώτοι κατηγορούν τους δεύτερους ότι με τα ζώα τους καταστρέφουν και αρπάζουν τη γη τους.

Οι εγκληματικές οργανώσεις («ληστές» αποκαλούνται από τις τοπικές αρχές), έχουν ως κίνητρο το κέρδος όμως πολλοί ειδικοί ανησυχούν για μια πιθανή συμμαχία τους με τους τζιχαντιστές στον βορρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

