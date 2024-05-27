Ο ΟΗΕ ζητά από Ισραήλ έρευνα για τους άμαχους νεκρούς στη Ράφα

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή ζήτησε σήμερα από το Ισραήλ τη διενέργεια "πλήρους και διαφανούς" έρευνας μετά το ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, από το οποίο σκοτώθηκαν 45 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

"Καταδικάζω τις χθεσινοβραδινές ισραηλινές επιδρομές που έπληξαν σκηνές εκτοπισμένων" στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγραψε σε ανακοίνωση ο Τορ Βένεσλαντ. "Ζητώ από τις ισραηλινές αρχές να διενεργήσουν πλήρη και διαφανή έρευνα και να λάβουν άμεσα μέτρα για την καλύτερη προστασία των αμάχων", πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης καταδίκασε "τις φρικτές νυκτερινές αεροπορικές επιδρομές" σε καταυλισμό στη Ράφα, εκφράζοντας αποτροπιασμό που "το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχοντας πλήρη ατιμωρησία και περιφρονώντας απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (CΙJ)".

Η εντολή του CIJ, της πλέον ανώτατης δικαστικής αρχής του ΟΗΕ, στις 24 Μαΐου, που διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Ράφα "πρέπει να εφαρμοστεί κατεπειγόντως εάν θέλουμε να επικρατήσει η διεθνής τάξη", δήλωσε ο Μούσα Φάκι Μαχαμάτ σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέρχεται σε 45 ο αριθμός των νεκρών από το ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά σε σκηνές όπου διέμεναν Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι σε καταυλισμό στη Ράφα, μια επίθεση που προκάλεσε έντονες καταδίκες στο εξωτερικό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι θα εξετάσει τα γεγονότα σε σχέση με το πλήγμα αυτό που είχε στόχο δύο αξιωματούχους της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

