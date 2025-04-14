Θετικό μήνυμα εξέπεμψε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, αναφορικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα σε συνέντευξή του στο Fox Business Network ο Χάσετ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν «τεράστια πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο ύφεσης, λέγοντας ότι «100% δεν αναμένουμε ύφεση».
Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Κίνας να επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών, ο Χάσετ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «εξετάζουν πολύ προσεκτικά» το ζήτημα, εκφράζοντας παράλληλα τη «ανησυχία» του Λευκού Οίκου.
