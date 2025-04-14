Ευρωπαϊκή Ένωση: Πώς θα αξιοποιήσει το πάγωμα των δασμών Τραμπ για να προμηθευτεί LNG

Ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επαναφέρει στο τραπέζι την προσφορά αγοράς περισσότερου αμερικανικού φυσικού αερίου με στόχο να δελεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει τη Δευτέρα το Politico. Όπως εκτιμάται, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι πιο ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις μετά την αναστολή των δασμών που κλονίζουν τη διεθνή οικονομία.

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους με γνώση των σχετικών συνομιλιών, «η ΕΕ σχεδιάζει να ανοίξει εκ νέου τις συνομιλίες για την ενίσχυση των αγορών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ και θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να ''κατευνάσει'' την οργή της Ουάσιγκτον για το διατλαντικό εμπόριο».

Ο τρόπος που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσω της συγκέντρωση της ζήτησης, μια διαδικασία που θα επέτρεπε μεγαλύτερες, πανευρωπαϊκές παραγγελίες για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου, αλλά ιδανικά σε πιο ανταγωνιστικές τιμές».

Η Ευρώπη προσπαθεί εδώ και μήνες να εμπλέξει την κυβέρνηση Τραμπ στο θέμα αυτό, αλλά διπλωμάτες δήλωσαν ότι η προσέγγισή τους γινόταν δεκτή με σύγχυση και αδιαφορία από την Ουάσινγκτον. «Τώρα, ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει - οι αγορές καταρρέουν, και οι επιχειρηματίες εκλιπαρούν τον Τραμπ να αλλάξει τακτική».

«Αυτές οι προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι εδώ και καιρό, αλλά ελπίζουμε ότι τώρα υπάρχει η ευκαιρία να σημειωθεί πρόοδος» διευκρίνισε στο Politico ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη ο Τραμπ κάλεσε την Ευρώπη να δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για αμερικανική ενέργεια για να καλύψει αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί ως «επίμονο εμπορικό έλλειμμα». Παρά τη ρητορική του όμως, οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν στην πραγματικότητα μια σχετικά ισορροπημένη εμπορική σχέση όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση Τραμπ για «πάγωμα» των περισσότερων παγκόσμιων δασμών για 90 ημέρες, επιμένοντας ότι οι εταίροι της Αμερικής διαπραγματεύονται τώρα για την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών, κίνηση την οποία η ΕΕ εκλαμβάνει ως ένα ακόμη άνοιγμα για να προωθήσει την προσφορά της σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

«Στο μέλλον, θα αγοράζουμε περισσότερο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ», τόνισε την Τρίτη ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν, προσθέτοντας ότι οι αγορές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους πράσινους στόχους του μπλοκ.

Τα «αγκάθια»

Υπάρχουν όμως και κάποια «αγκάθια». Στο τέλος της ημέρας, οι εταιρείες, όχι οι κυβερνήσεις, αγοράζουν LNG. Και ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι οι εταιρείες τους εισάγουν ήδη όσο το δυνατόν περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ.

Επίσης, δεν είναι σαφές πόσο καλά θα λειτουργούσε το σύστημα συγκέντρωσης της ζήτησης, καθώς η ΕΕ ξεκίνησε κάτι παρόμοιο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ελπίζοντας να μειώσει τις τιμές, όμως λίγες εταιρείες συμμετείχαν τελικά.

Δεύτερο στοιχείο ανησυχίας, σύμφωνα πάντα με το Politico, είναι οι τιμές του LNG. Η ΕΕ απαιτεί από τις χώρες να γεμίζουν τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων τους στο 90% της χωρητικότητάς τους έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν ότι η καλοκαιρινή βιασύνη για την αγορά προμηθειών - μεγάλο μέρος των οποίων είναι αμερικανικές - θα ανεβάσει το κόστος. Οι χώρες της ΕΕ ασκούν πιέσεις για να χαλαρώσουν αυτοί οι κανόνες, ελπίζοντας ότι η ευελιξία αυτή θα τους επιτρέψει να δαπανήσουν συνολικά λιγότερα χρήματα για υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Την Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα ανταποκριθεί αναλογικά στην επιβολή δασμών, αλλά προς το παρόν, είπε πως «θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις».

