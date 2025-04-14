Ένα πολιτικό χάσμα φαίνεται να έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό μεταξύ των ηγετών της τεχνολογίας και του εργατικού δυναμικού της. Ενώ ορισμένοι στα ανώτερα κλιμάκια της Silicon Valley άρχισαν να μετακινούνται πολιτικά προς τα δεξιά, πολλοί από τους εργαζόμενους στη βιομηχανία της τεχνολογίας παραμένουν φιλελεύθεροι με την απογοήτευση και τα νεύρα τους να αυξάνονται. Η διάθεσή τους αυτή έρχεται όμως σε πλήρη αντίθεση με τους εξέχοντες ηγέτες της τεχνολογίας που έχουν ασπαστεί μια πιο συντηρητική λαϊκιστική ιδεολογία.

«Νομίζω ότι βλέπουμε ένα πραγματικό χάσμα μεταξύ της ελίτ ηγεσίας εδώ στη Silicon Valley και του εργατικού δυναμικού της», δήλωσε στο Αssociated Press η Αν Σκιτ, ανώτερη διευθύντρια ηθικής ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο Σάντα Κλάρα.

Το μεγαλύτερο παράδειγμα αυτού είναι ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και Διευθύνων Σύμβουλος της πιο γνωστής εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, ο οποίος έχει αναλάβει εξέχοντα ρόλο περικόπτοντας τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στην κυβέρνηση Τραμπ. Δεν είναι ο μόνος όμως που έχει τη συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία. Αρκετοί ακόμα δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτή Ντέιβιντ Σακς, ο οποίος βοήθησε στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και έγινε ο τσάρος της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου, και του Μαρκ Αντρεσεν. Στην ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσιγκτον παρευρέθηκαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mαρκ Ζάκερμπεργκ.

Ο Τραμπ κατάφερε και κέρδισε τη στήριξη αρκετών δισεκατομμυριούχων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει τον Δημοκρατικό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν να προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδύνευαν να γίνουν ολιγαρχία που κυβερνάται από ελίτ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Silicon Valley και οι ηγέτες της ήταν ένα προπύργιο αντίστασης στους Ρεπουμπλικανούς, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης, δεδομένου ότι η βιομηχανία αντλεί το εργατικό της δυναμικό από όλο τον κόσμο.

Η Silicon Valley κλίνει προς τους Δημοκρατικούς

Η κομητεία Σάντα Κλάρα, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Silicon Valley έδειξε ξεκάθαρα τη στήριξή της προς τον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου έναντι της Δημοκρατικής Καμάλα Χάρις. Αλλά ακόμα και έτσι η Καλιφόρνια στήριξε με 68% έναντι 28% την τότε αντιπρόεδρο και παραμένει ένα προπύργιο των Δημοκρατικών.

«Είμαστε ακόμα στην κοιλιά του θηρίου», είπε ο Ντέιβ Τζόνσον, ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του GOP της Σάντα Κλάρα, ο οποίος είπε ότι το κόμμα έχει αποκτήσει μερικά νέα μέλη στην κομητεία, αλλά λίγα από τη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Η Silicon Valley από καιρό κλίνει προς τους Δημοκρατικούς, αλλά με ένα ασυνήθιστο πολιτικό μείγμα: μια γενική απέχθεια για υπερβολική ανάμειξη στις επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον σε συνδυασμό με ένα κατά καιρούς αντιφατικό μείγμα ελευθεριακού ατομικισμού, ακτιβισμού στην περιοχή Bay παραμένοντας πίστη στην ικανότητα της επιστήμης να λύνει τα προβλήματα του κόσμου.

Αυτό συνεχίστηκε ακόμη και καθώς η βιομηχανία της τεχνολογίας άλλαξε με τα χρόνια. Η τεχνολογική έκρηξη τροφοδοτήθηκε από νεοφυείς επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στα όνειρα των εργαζομένων τους να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Το μότο της Google ήταν «μην είσαι κακός», μια φράση που αφαιρέθηκε από τον κώδικα δεοντολογίας της το 2018, όταν η ίδια και άλλες εταιρείες όπως η Meta είχαν πια εξελιχθεί σε πολυεθνικά μεγαθήρια. Οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, κάτι που αποτελεί σοκ για έναν κλάδο που πριν από λίγο καιρό φαινόταν έτοιμος να αναπτυχθεί απεριόριστα.

Οι επιχειρηματίες κάποτε ονειρευόντουσαν να δημιουργήσουν startups που θα άλλαζαν τον κόσμο, είπε ο Jan English-Lueck, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ, ο οποίος μελετά την κουλτούρα της Silicon Valley για περισσότερα από 20 χρόνια.

«Τώρα», είπε, «αν είσαι μέλος μιας startup, ελπίζεις να απορροφηθείς με τρόπο που να είναι κερδοφόρος».

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια

Ακόμη και πριν ορισμένοι εξέχοντες ηγέτες της τεχνολογίας στραφούν προς τον Τραμπ, υπήρχε αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ ορισμένων στον κλάδο σχετικά με την πολιτικής τους κατεύθυνση. Η IdaRose Sylvester διευθύνει μια επιχείρηση που προωθεί μια προσέγγιση τύπου Silicon Valley σε επιχειρηματίες σε άλλες χώρες.

Η ίδια είναι απογοητευμένη με την αυξανόμενη ανισότητα που υπάρχει εντός της Sillicon Valley. Συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ το 2017, αλλά ένιωσε ότι η ενέργεια εξασθενούσε μόλις έχασε τις εκλογές του 2020 από τον Μπάιντεν.

«Είδα πολλούς ανθρώπους να βγαίνουν από την πολιτική μόλις κέρδισε ο Μπάιντεν. Υπήρχε η αίσθηση ότι όλα θα ήταν εντάξει», είπε. «Δεν ήταν όμως» υπογράμμισε λέγοντας ότι τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα.

«Τα χρήματα μεταφέρονται στους πιο πλούσιους και αυτό με τρομάζει», είπε η Νταϊάν Γουντ, η οποία εργάζεται σε μια startup. «Δυστυχώς, έχετε τους Ζάκερμπεργκ και τους Ίλον Μασκ που το αναλαμβάνουν» τόνισε.

Ο Καμάλ Αλί ο οποίος εργάζεται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ότι ένιωθε προδομένος από αυτή τη μετατόπιση.

«Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Πολλοί εργαζόμενοι είναι πολύ αναστατωμένοι από αυτό που συμβαίνει», είπε. «Θα είναι διαφορετικά για πάντα».

