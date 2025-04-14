Εθνικό πένθος έχει κηρυχτεί σήμερα, 14 Απριλίου, στο Περού για τον θάνατο του νομπελίστα Ισπανοπερουβιανού συγγραφέα Μάριο Βάργκας Λιόσα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών σημαίνοντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής: της εποχής της χρυσής γενιάς της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας την οποία λάμπρυνε μαζί με τον Κολομβιανό Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και τον Αργεντίνο Χούλιο Κορτάσαρ και της οποίας ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος.

Η οικογένεια του Μάριο Βάργκας Γιόσα ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει δημόσια τελετή και ότι η σορός του θα αποτεφρωθεί.

Mario Vargas Llosa: Giant of Latin American literature, with a punch to match https://t.co/dPH1vUOS0r — BBC News (World) (@BBCWorld) April 14, 2025

Ο Alfredo Bryce Echenique, περουβιανός συγγραφέας και φίλος του Μάριο Βάργκας Γιόσα δήλωσε ότι ο θάνατός του «είναι πένθος για το Περού, διότι κανείς δεν μας εκπροσώπησε τόσο στον κόσμο όσο εκείνος με το συνολικό του έργο, την επιμονή, την καθαρότητα και την απεραντοσύνη του».

Εξω από το σπίτι του συγγραφέα που αντικρύζει τον Ειρηνικό Ωκεανό στην περιοχή Μπαράνκο της Λίμα, μία μικρή ομάδα συγκεντρώθηκε μέσα στην σιωπή με αντίτυπα των βιβλίων του στα χέρια μετά την ανακοίνωση του θανάτου.

«Ηταν για μένα ένα σημείο αναφοράς πολύ σημαντικό, έλεγε ότι η λογοτεχνία του έσωσε την ζωή», δήλωσε συγκινημένος ο Γκουστάβο Ρουίθ, φιλόσοφος που ήρθε εκεί για να τιμήσει τον συγγραφέα.

🔴🔵Desde los exteriores de la vivienda de Mario Vargas Llosa, vecinos del Nobel de Literatura lamentaron su deceso e indicaron que el escritor peruano acostumbraba a caminar en las inmediaciones de su recinto: "Un gran hombre para el Perú".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital… pic.twitter.com/1JekuSyour — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2025

Μακρόν και Σάντσεθ αποχαιρετούν τον Μάριο Βάργκας Λιόσα, εκ μέρους των δύο ευρωπαϊκών πατρίδων του

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποχαιρέτησε τον Λιόσα, «μία ιδιοφυΐα των γραμμάτων που είχε εδώ» στην Γαλλία «μία πατρίδα».

«Ο Μάριο Βάργκας Γιόσα ήταν από την Γαλλία, μέσα από την Ακαδημία, μέσα από την αγάπη του για την λογοτεχνία μας και για την οικουμένη μας. Με το έργο του, αντέταξε την ελευθερία στον φανατισμό, την ειρωνεία στα δόγματα, ένα φλογερό ιδεώδες απέναντι στις θύελλες του αιώνα», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Χ χαιρετίζοντας «μία ιδιοφυΐα των γραμμάτων που είχε εδώ» στην Γαλλία «μία πατρίδα».

Mario Vargas Llosa fue de Francia, por la Academia, por su amor a nuestra literatura y a lo universal.



Con su obra, opuso la libertad al fanatismo, la ironía a los dogmas, un ideal férreo ante las tormentas del siglo.



Homenaje a un genio de las letras que tenía aquí una patria. pic.twitter.com/fdQweaHlU7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2025

«Η ισπανόφωνη λογοτεχνία χαιρετά τον Μάριο Βάργκας Γιόσα, οικουμενικό δάσκαλο του λόγου», έγραψε στο Χ από την πλευρά του ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

