Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι 125.000 φορτηγά μπάζα πρέπει να απομακρυνθούν στη Μιανμάρ

Πάνω από 60.000 άνθρωποι ζουν σε χώρους προσωρινά εκτοπισμένων μετά τον φονικό σεισμό στη Μιανμάρ, ενώ εκατομμύρια τόνοι από μπάζα πρέπει επειγόντως να απομακρυνθούν, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια τόνοι μπάζα, ή περίπου 125.000 φορτηγά, πρέπει να καθαριστούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

«Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι ζουν σε τοποθεσίες προσωρινά εκτοπισμένων» και «πολύ φοβούνται για να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο Τίτον Μίτρα, εκπρόσωπος του UNDP στη Μιανμάρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το UNDP τόνισε ότι χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες από το UNosat, το Δορυφορικό Κέντρο του ΟΗΕ, και το ευρωπαϊκό δίκτυο Copernicus, καθώς και δεδομένα από τη Microsoft και το European Global Human Settlement Layer.

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Μιανμάρ στις 28 Μαρτίου ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και έναν αιώνα και επηρέασε έξι περιοχές με συνολικά 28 εκατομμύρια κατοίκους, καταστρέφοντας κτίρια, ισοπεδώνοντας κοινότητες και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς τρόφιμα, νερό και κατάλυμα.

Η στρατιωτική χούντα που κυβερνά τη χώρα, στον τελευταίο απολογισμό που έδωσε την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για πάνω από 3.600 νεκρούς .

Πολλά από τα κτίρια της χώρας δεν είχαν κατασκευαστεί με προδιαγραφές για να αντέξουν τόσο ισχυρή σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με το UNDP.

«Η εξ αποστάσεως ανίχνευση δίνει μια πολύ ανησυχητική εικόνα. Είναι σημαντικό να επαληθεύσουμε γρήγορα αυτήν την εναέρια άποψη επί τόπου», δήλωσε ο Μίτρα.

«Πρέπει να επαναφέρουμε ασθενείς και εκτοπισμένους κάτω από στερεές στέγες και να αρχίσουμε να επισκευάζουμε κρίσιμης σημασίας υποδομές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι ασθενείς φιλοξενούνται πλέον σε χώρους στάθμευσης, εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες καύσωνα 40 βαθμών και έντονες βροχοπτώσεις».

Πρόσθεσε ότι η λειτουργία των συγκοινωνιών είναι προβληματική, ενώ η υδροδότηση δεν λειτουργεί.

Τα δεδομένα επιτρέπουν στο UNDP να προσδιορίσει τομείς προτεραιότητας για την αποστολή εθνικών μηχανικών για τη διεξαγωγή ταχείας αξιολόγησης των αναγκών για κρίσιμα κτίρια και υποδομές.

Το UNDP ζητά μια «επειγόντως ενισχυμένη διεθνή απάντηση» για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της λειτουργίας σε μια χώρα εν μέσω πολλαπλών κρίσεων, η υπηρεσία του ΟΗΕ θεωρεί «ουσιαστικό οι προσπάθειες αυτές να επεκταθούν τόσο στις πληγείσες αστικές περιοχές όσο και στις αγροτικές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.