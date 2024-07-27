Γάζα: Συνομιλίες για την ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός αύριο στη Ρώμη

Αντιπροσωπείες της Αιγύπτου, των ΗΠΑ, του Κατάρ και του Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν αύριο στη Ρώμη, στο πλαίσιο των επαφών ενόψει της ενδεχόμενης κήρυξης ανακωχής στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει στενή σχέση με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, επικαλούμενο «ανώτερο αξιωματούχο».

«Τετραμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι της Αιγύπτου, ομόλογοί τους των ΗΠΑ και του Κατάρ, παρόντος του επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, θα γίνει στη Ρώμη την Κυριακή προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Το Κάιρο επιμένει «στην ανάγκη» η συμφωνία να εξασφαλίσει «άμεση κατάπαυση του πυρός» και «την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», καθώς και να «εγγυηθεί την ελευθερία κινήσεων των πολιτών της Γάζας» και «την πλήρη αποχώρηση (σ.σ. των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων) από το σημείο διέλευσης της Ράφας», στα σύνορα της Αιγύπτου με τον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν για μήνες στις ως τώρα άκαρπες έμμεσες διαπραγματεύσεις προκειμένου να κηρυχθεί ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Οι πρόσφατες συνομιλίες βασίζονται στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε στα τέλη του Μαΐου από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον οποίο επρόκειτο για ισραηλινή πρόταση.

Το αυριανό ραντεβού δόθηκε την ώρα που μοιάζει να ανεβαίνει ξανά η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει τον σύμμαχό της για να κλειστεί συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτή την εβδομάδα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφώνησε ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο, προτού συναντηθεί χωριστά με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και κατόπιν την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

Η κυρία Χάρις, πλέον η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξει σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής όσον αφορά τη Γάζα, καθώς υποσχέθηκε πως δεν θα «σιωπά» για τα δεινά των αμάχων, ενώ επέμεινε ότι πρέπει να κλειστεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία ειρήνης.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.175 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

