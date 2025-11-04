Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον αλ-Σαράα τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Όταν ο πρόεδρος βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, έλαβε την ιστορική απόφαση να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας, προκειμένου να της δοθεί μια πραγματική ευκαιρία για ειρήνη, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτό το μέτωπο υπό τη νέα ηγεσία της», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

