Οργή στην Άγκυρα για την έκθεση προόδου της ΕΕ

Ως «αβάσιμους, μεροληπτικούς και προκατειλημμένους ισχυρισμούς» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τα όσα αναφέρονται στην έκθεση προόδου της ΕΕ για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η έκθεση της ΕΕ περιλαμβάνει «τις μαξιμαλιστικές, παράνομες και μη ρεαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Απορρίπτουμε τους μεροληπτικούς, προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην Έκθεση για την Τουρκία, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (4 Νοεμβρίου) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δικαστική εξουσία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Αυτά τα σχόλια όχι μόνο δεν συνάδουν με τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας θετικής ατζέντας μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, αλλά είναι επίσης γραμμένα σε μια γλώσσα που αντιβαίνει στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και των δύο μερών.

Το επίπεδο εναρμόνισης με τα κεκτημένα της ΕΕ που αναδεικνύεται στην έκθεση αποτελεί την πιο σαφή έκφραση της προσήλωσής μας για τον στρατηγικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ, παρά τα πολιτικά και άδικα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στη διαδικασία της ένταξης.»



Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι η Έκθεση περιλαμβάνει την εποικοδομητική στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα και τον αυξημένο διάλογο με την ΕΕ. Με βάση αυτές τις θετικές εξελίξεις, τονίζουμε για άλλη μια φορά τη δικαιολογημένη προσδοκία μας ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 15ης Ιουλίου 2019 θα καταργηθούν αμέσως.



Η έκθεση, όπως πάντα, περιλαμβάνει μη ρεαλιστικές, παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις για την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά, αγνοώντας παράλληλα τις εύλογες ανησυχίες της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ παίρνει θέση στο Κυπριακό και ότι είναι αδύνατο να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.