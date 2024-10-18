Όλαφ Σολτς: Ελπίζω ότι ο θάνατος του Σινουάρ θα φέρει εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ θα ανοίξει την πόρτα για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Ο Όλαφ Σολτς έκανε τις δηλώσεις στο Βερολίνο μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, την επίσκεψη του οποίου χαρακτήρισε ισχυρό μήνυμα διατλαντικής ενότητας.



Ο Μπάιντεν προσχώρησε στο «στρατόπεδο» ηγετών όπως η αντιπρόεδρός του, Καμάλα Χάρις, ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Σολτς, που ζητούν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο την κατάπαυση του πυρός. Ο Μπάιντεν, τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του, απέτυχε να ασκήσει αποτελεσματική πίεση –καθώς η Αμερική είναιο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ και η διπλωματική ασπίδα τους στον ΟΗΕ– στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει τον Σινουάρ ως το «κύριο εμπόδιο» στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, παρότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της οργάνωσης . Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί ότι μπλόκαρε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λόγω της επιμονής του για ισραηλινό έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, που χωρίζει τη Γάζα από την Αίγυπτο, αλλά και του διαδρόμου Νετζαρίμ της κεντρικής Γάζας, που ουσιαστικά διχοτομεί τον θύλακα. Χαμάς απαίτησε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Αίγυπτος είπε ότι η έντονη ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στα σύνορά της απειλεί τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των χωρών.

