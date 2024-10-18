Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι όμηροι ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν επιβεβαιώνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

«Στέλνω τον Τόνι Μπλίνκεν στο Ισραήλ», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους κατά την προσγείωσή του στη Γερμανία νωρίς το πρωί της Παρασκευής όπου και θα συναντηθεί με Γερμανούς, Γάλλους και Βρετανούς ηγέτες για να συζητήσουν την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν και τους πληρεξούσιους του.

«Θα εξετάσουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα», είπε ο Μπάιντεν, εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει, «πώς θα ασφαλίσουμε τη Γάζα και θα προχωρήσουμε».

«Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε – προχωρήστε, προχωρήστε προς μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» τόνισε.

Εξήγησε ότι είχε παραδώσει το ίδιο μήνυμα στον Νετανιάχου όταν μίλησε μαζί του από το Air Force One αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Νετανιάχου, ο Μπάιντεν είπε ότι του έδωσε συγχαρητήρια για την επιτυχή δολοφονία του Σινουάρ.

«Είναι μια καλή μέρα για τον κόσμο. Τον έχουμε πια (τον Σινουάρ)— τηλεφώνησα στον Μπίμπι, τον Νετανιάχου για να τον συγχαρώ για τον Σινουάρ Έχει πολύ αίμα στα χέρια του – αμερικανικό αίμα, αίμα Ισραήλ και άλλων», είπε ο Μπάιντεν.

«Και του είπα ότι ήμασταν πραγματικά ευχαριστημένοι με τις ενέργειές του», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ήταν αισιόδοξος ότι ο πόλεμος θα τελείωνε τώρα.

«Το κάνω. Αισθάνομαι πιο αισιόδοξος», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δημόσιες δηλώσεις του χθες Πέμπτη, ανέφερε ότι ο θάνατος του Σινουάρ προανήγγειλε την «αρχή της επόμενης ημέρας της Χαμάς στη Γάζα». Τόνισε επίσης ότι δημιούργησε νέες ευκαιρίες για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και «φέρνει το τέλος του πολέμου πιο κοντά».

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, δεν έδειξε ότι ήταν έτοιμος για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.