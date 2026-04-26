Ουάσινγκτον: Τραμπ και κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο στόχαστρο της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του ήταν πιθανότατα οι στόχοι του υπόπτου που άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, δήλωσε την Κυριακή ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

Ο άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ελέγχου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Ο Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο.

«Φαίνεται ότι είχε πράγματι σκοπό να στοχεύσει πρόσωπα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανότατα και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος φαίνεται να ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Στον ύποπτο θα απαγγελθούν κατηγορίες τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, χρήση πυροβόλου όπλου και απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου, ανέφερε ο Μπλανς, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστό αν υπάρχει σύνδεση με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους αργά το βράδυ στον Λευκό Οίκο ότι πιστεύει πως ήταν ο στόχος της επίθεσης. Ανέφερε επίσης ότι ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι ο πράκτορας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με ηγέτες να την καταδικάζουν και να εκφράζουν ανακούφιση που ο Τραμπ και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.

Η βρετανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι εξετάζεται κατά πόσο το περιστατικό θα επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Ουάσινγκτον από τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.