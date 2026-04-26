Τραμπ για πυροβολισμούς: Ο ύποπτος είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα "πολύ αντιχριστιανικό" μανιφέστο. "Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς", δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο "προφανώς πολύ διαταραγμένο".

«Νομίζω ότι η αδελφή του ή ο αδελφός του είχε εκφράσει ανησυχίες», δήλωσε ο Τραμπ. «Ακόμη και στις αρχές».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η οικογένεια του υπόπτου γνώριζε πως αντιμετώπιζε προβλήματα. «Ίσως θα έπρεπε να τον είχαν καταγγείλει πιο έντονα, πιθανότατα».

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

