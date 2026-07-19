Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το πρώτο του ευρωπαϊκό βήμα στη φετινή σεζόν και οι φίλοι του δείχνουν πως δεν πρόκειται να τον αφήσουν μόνο ούτε στην Ουγγαρία. Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάκσι εξαφανίζονται με εντυπωσιακό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας το σύνθημα «Παντού μαζί».

Η διάθεση ήταν εξαρχής περιορισμένη, καθώς οι «πράσινοι» είχαν στη διάθεσή τους μόλις 230 εισιτήρια. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε λίγες ώρες οι φίλαθλοι έσπευσαν να εξασφαλίσουν θέση στις εξέδρες, με αποτέλεσμα πλέον να απομένουν ελάχιστα διαθέσιμα.

Το ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στον β' προκριματικό γύρο του Conference League και να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου. Το πρώτο ματς στην Ουγγαρία, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, αναμένεται να έχει «πράσινο» παλμό παρά την απόσταση.

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