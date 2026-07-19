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Τρέλα και στην Αθήνα για το Μουντιάλ: Δεκάδες σε δρόμους και μαγαζιά για τον τελικό - Βίντεο

Φίλαθλοι και των δύο ομάδων κρατούν την ανάσα τους για τον μεγάλο τελικό, και ελπίζουν να δουν στο τέλος την δικιά τους εθνική να χαμογελά

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Ελλάδα

Η φρενίτιδα για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει κυριεύσει όλο τον πλανήτη, και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Όσο οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί ζουν ή κάνουν διακοπές στην Αθήνα, προετοιμάζονται παράλληλα πυρετωδώς για τον τελικό των τελικών, με πλάνα τις τελευταίες ώρες να δείχνουν πολλούς να μαζεύονται σε δρόμους και σε μαγαζιά σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, και να προετοιμάζονται για την μεγάλη αναμέτρηση.

Η πλειοψηφία των Αργεντίνων φαίνεται να έχει μαζευτεί στο Θησείο και των Ισπανών στο Κουκάκι, ωστόσο διακρίνονται παρουσίες και των δύο χωρών σε κάθε περιοχή.

Φίλαθλοι και των δύο ομάδων κρατούν την ανάσα τους για τον μεγάλο τελικό, και ελπίζουν να δουν στο τέλος την δικιά τους εθνική ομάδα να χαμογελά.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αργεντινή Αθήνα Μουντιάλ 2026 Τελικός
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