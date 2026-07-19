Υπόθεση Marfin: Στο μικροσκόπιο οι ύποπτοι «9» και «12» που παραμένουν αταυτοποίητοι

Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη μολότοφ και το εύφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, οι αριθμοί 9 και 12 της Marfin δεν αντιστοιχούν σε ταυτοποιημένα πρόσωπα, ωστόσο υπονοούνται στη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αποδίδονται στα άτομα που φέρονται να πέταξαν τη μολότοφ και το εύφλεκτο υγρό στην τράπεζα, προκαλώντας την τραγωδία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο, υπάλληλοι της τράπεζας, καθώς και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τους αναγνωρίζουν, όχι όμως σε ποσοστό που να επιτρέπει την ασφαλή ταυτοποίησή τους και τη στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους.

Δύο εργαζόμενες της τράπεζας υπέδειξαν ως βασικούς δράστες δύο άτομα: το ένα φορούσε μαύρο καπέλο τύπου τζόκεϊ και λευκή χειρουργική μάσκα και προσομοιάζει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο άτομο που έχει σημανθεί με τον αριθμό 12. Το δεύτερο φορούσε φούτερ και εκτιμήθηκε ότι αντιστοιχεί στο άτομο με τον αριθμό 9.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος που συνδέεται με τον αριθμό 9 αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της 46χρονης με την «ξανθιά πλεξούδα» και του «Εναερίτη».

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., πίσω από τον αριθμό 9 εκτιμάται ότι βρίσκεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου του 2014 για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Αντίστοιχα, πίσω από τον αριθμό 12 οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι βρίσκεται ένας 48χρονος, γνωστός αντιεξουσιαστής των δεκαετιών του 2000 και του 2010, ο οποίος έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις για επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Το 2010 είχε ταξιδέψει στη Λωρίδα της Γάζας, συμμετέχοντας στην αιματηρή φιλοπαλαιστινιακή αποστολή.

Παράλληλα με τις συλλήψεις του «Ψηλού» και του «Εναερίτη», οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δύο κατ’ οίκον έρευνες στους δύο υπόπτους που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Από τα δύο σπίτια κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές USB, παλιές και νέες τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλαιά. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να εξεταστούν με στόχο να επιχειρηθεί η ταυτοποίησή τους με την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.