Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Μερτς μετά την παραίτηση Σπαν - Στο τραπέζι ο ανασχηματισμός

O Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Γενς Σπαν.

Ο Σπαν υπέβαλε την παραίτησή του το Σάββατο, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το Politico, η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία, ενώ το CDU είχε επαναβεβαιώσει νωρίτερα φέτος την αντίθεσή του στην πρακτική αυτή, γεγονός που οδήγησε σε επικρίσεις περί υποκρισίας σε βάρος του πρώην υπουργού Υγείας και ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του κόμματος.

«Θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τη σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Κυριακή πριν από την προβολή της.

Ο Γερμανός καγκελάριος διευκρίνισε επανειλημμένα ότι περιέγραφε ένα ενδεχόμενο και όχι ένα ήδη διαμορφωμένο σχέδιο ανασχηματισμού.

Ερωτηθείς για τον Θόρστεν Φράι, επικεφαλής της Καγκελαρίας, τον οποίο το ZDF εμφανίζει ως πιθανό διάδοχο του Σπαν, ο Μερτς απέφυγε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι μια τέτοια επιλογή θα άφηνε κενή μία ακόμη νευραλγική θέση στην κυβέρνηση.

Ο Γερμανός καγκελάριος απέφυγε επίσης να υπερασπιστεί προσωπικά τον Σπαν, λέγοντας ότι δεν ανέμενε αντιδράσεις «αυτής της έκτασης». «Πιθανότατα είχε να κάνει και με το πρόσωπό του, αλλά και με τον τρόπο που έγινε η επικοινωνία της υπόθεσης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Μερτς, ο Σπαν τον είχε ενημερώσει για την απόκτηση του παιδιού περίπου δέκα ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και του είχε ζητήσει να τηρήσει εχεμύθεια, κάτι που έκανε. Ωστόσο, όπως είπε, ο πρώην υπουργός Υγείας ενημέρωσε το κόμμα «πολύ, πολύ αργά», με αποτέλεσμα το πλήγμα στην αξιοπιστία του CDU να γίνει «απολύτως σαφές» το Σάββατο. «Γι' αυτό και ενεργήσαμε», πρόσθεσε.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι ο ίδιος ο Μερτς ζήτησε από τον Σπαν να παραιτηθεί.

Ερωτηθείς αν αισθάνθηκε προδομένος, ο καγκελάριος απέφυγε να απαντήσει ευθέως, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να αξιολογήσει δημόσια το ζήτημα. Χαρακτήρισε την υπόθεση λήξασα και ευχαρίστησε τον Σπαν για τη συμβολή του στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κυβερνητικής συμμαχίας.

Σύμφωνα με το ZDF, η ηγεσία της CDU αναμένεται να συζητήσει τις επόμενες ημέρες το ζήτημα της διαδοχής του.



Πηγή: skai.gr

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