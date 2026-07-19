Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κορωπίου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Την εκτίμηση ότι η πυρκαγιά στο Πάτημα Κορωπίου βρίσκεται υπό έλεγχο εξέφρασε ο δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,4.

Η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ κοντά στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:45 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας



Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Βίντεο από Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Πηγή: skai.gr

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