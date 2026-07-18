Η Ελένη Ιακωβάκη πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που έχει καταγράψει ποτέ Ελληνίδα αθλήτρια στις μικρές κατηγορίες, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 στο Ριέτι.

Η 17χρονη πρωταθλήτρια έτρεξε μια κούρσα που θα μνημονεύεται για χρόνια, σταματώντας το χρονόμετρο στο εκπληκτικό 52.38, επίδοση που αποτελεί διπλό πανελλήνιο ρεκόρ (Κ18 και Κ20) και συντρίβει το προηγούμενο δικό της 53.39.

Η Ιακωβάκη έφτασε στην Ιταλία ήδη ως κάτοχος του εθνικού ρεκόρ, όμως στον τελικό ανέβασε το επίπεδο της σε άλλο επίπεδο. Με ψυχραιμία στην εκκίνηση και άψογη διαχείριση της κούρσας, άφησε την Ουγγαρέζα Σοφία Εμμάνουελ να ανοίξει γρήγορα, περιμένοντας τη στιγμή της. Στο πέρασμα των 200 μέτρων εξαπέλυσε την επίθεσή της, πήρε καθαρά το προβάδισμα και άντεξε μέχρι τον τερματισμό, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η κορυφαία της Ευρώπης στην ηλικιακή της κατηγορία.

Η Εμμάνουελ ακολούθησε με 52.80, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ Ουγγαρίας Κ18, ενώ η Πολωνή Ζοφία Πάσιερμπεκ πήρε το χάλκινο με 53.08. Η Ιακωβάκη, όμως, ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια, ανεβαίνοντας παράλληλα στην 7η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400μ., παρότι μόλις 17 ετών και τριών μηνών.

Στην κερκίδα, ο πατέρας της Περικλής Ιακωβάκης -θρύλος του ελληνικού στίβου- και η μητέρα της Αφροδίτη Μέντζου, πρώην πρωταθλήτρια στο ίδιο αγώνισμα, παρακολουθούσαν γεμάτοι υπερηφάνεια μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την αρχή μιας μεγάλης πορείας.

Η Ελένη Ιακωβάκη δεν έγραψε απλώς ένα νέο ρεκόρ. Έγραψε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της δικής της ιστορίας.

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