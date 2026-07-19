Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της 8ης συναπτής νύχτας αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, με σκοπό να «τιμωρήσουν» τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν απευθείας εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

JUST IN: U.S. Central Command (CENTCOM) completed another round of strikes against Iran on July 18 at 11:30 p.m. ET, at the Commander in Chief's direction. More than 50,000 U.S. men and women in uniform are operating across the Middle East. They remain highly vigilant, focused,… pic.twitter.com/ajxNoToIOs — snipy.in (@snipy_in) July 19, 2026

«Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα αμερικανικά πλήγματα έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν περιοχή κοντά στο Σίρικ, στο νότιο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές σε υποδομές. Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε επίσης μια τοποθεσία κοντά στο Σαντεγκάν, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ.

Ιρανικά πλήγματα με drones σε αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Ο ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με drones στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των ΗΠΑ στο στρατόπεδο Αλ Αντίρι και στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Και οι δύο αυτές βάσεις αποτελούν σταθερό στόχο των ιρανικών επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στον Κόλπο από την περασμένη εβδομάδα.

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι οι δύο θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών σημειώθηκαν την Παρασκευή, ενώ ένας τρίτος στρατιωτικός αγνοείται στο πεδίο των επιχειρήσεων. Με τη νέα αυτή απώλεια, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των εχθροπραξιών ανέρχεται σε 16, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 420.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε: «Η θυσία τους ενισχύει την αποφασιστικότητά μας».

Το Σάββατο, το Ιράν διεύρυνε τον κύκλο των αντιποίνων βάζοντας στο στόχαστρο τη Σαουδική Αραβία, καθώς και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και την Ιορδανία, ως απάντηση για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών γεφυρών, εργοστασίων ηλεκτροδότησης και λοιπών υποδομών.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Αξέχαστα μαθήματα στις ΗΠΑ»

«Τώρα που ο εχθρός επιδιώκει να ξαναρχίσει τον πόλεμο, πρέπει να γνωρίζει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης θα του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε την αμερικανική πλευρά για «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ —της καταρχήν συμφωνίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο κρατών στις 17 Ιουνίου με σκοπό την κατάπαυση του πυρός. Οι παραβιάσεις αυτές, όπως έκρινε, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει καμία αξία», ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ για «ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση».

Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές και ενεργειακός στραγγαλισμός

Χθες, Σάββατο η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ. Το Μπαχρέιν, όπου φιλοξενείται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και βρίσκονται καίριας σημασίας υποδομές, μπήκε επίσης στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με τις αρχές του Κουβέιτ, τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση ζωτικής σημασίας, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μια μονάδα αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας —τη δεύτερη που πλήττεται μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα στο εμιράτο.

Με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 47° Κελσίου καταδίκασαν την στοχοποίηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «απαραίτητων υποδομών». Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), περιφερειακός οργανισμός των πετρομοναρχιών του Κόλπου, κατήγγειλε πως πρόκειται για «εγκλήματα πολέμου».

«Ο φόβος για γενικευμένο μπλακ άουτ είναι διάχυτος, καθώς υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις να μειωθεί η κατανάλωση και να κλείσουν οι συσκευές που δεν είναι απολύτως απαραίτητες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μαχμούντ, ένας 46χρονος Αιγύπτιος που εργάζεται σε εταιρεία ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία του πληθυσμού για την εξάπλωση του πολέμου.

Αντίστοιχα, στο εσωτερικό του Ιράν, οι αρχές της επαρχίας Ορμουζγκάν ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί «κατέστρεψαν ολοσχερώς» έναν σταθμό άντλησης θαλασσινού νερού και έναν ηλεκτρικό μετασχηματιστή σε δική τους μονάδα αφαλάτωσης.

Την ίδια ώρα, τα ναυτικά επεισόδια διαδέχονται το ένα το άλλο στο Στενό του Ορμούζ. Αν και το άνοιγμα του Στενού ήταν το βασικότερο κεκτημένο της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου, η κίνηση των εμπορικών πλοίων έχει πλέον παγώσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα πλήγματά τους στη θάλασσα θα συνεχιστούν «μέχρι να επανέλθει η ηρεμία στις νότιες ιρανικές ακτές».

Πηγή: skai.gr

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