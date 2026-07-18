Η UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια του 2ου προκριματικού γύρου του φετινού Conference League, όπου συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» ξεκινάει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Πάκσι την προσεχή Πέμπτη (23/07) στην Ουγγαρία, στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Παιχνίδι το οποίο θα «σφυρίξει» ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αλεξάνταρ Σμίλιανιτς και Μάρκο Πέριτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Άρμιν Κούκιτς, επίσης από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό στάδιο, με ώρα έναρξης της αναμέτρησης στις 9:30 το βράδυ.

Διαιτητής ορίστηκε ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχααλ με βοηθούς τους συμπατριώτες του Στέφαν Ντε Χρόοτ και Γιόχαν Μπάλντερ, ενώ σε ρόλο τέταρτου θα είναι ο Έρβιν Μπλανκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανέναν από τους δύο αυτούς αγώνες δεν θα υπάρχει VAR.

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