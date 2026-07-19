Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που παρέχει η Πιονγκγιάνγκ στη ρωσική «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

«Θέλω να εκφράσω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξη που παρέχετε στη ρωσική "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", καθώς και για την απόφαση να σταλούν στρατιώτες του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού που συμμετείχαν στην επιχείρηση απελευθέρωσης της περιφέρειας Κουρσκ», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η άμεση αναφορά του Πούτιν στα «ηρωικά κατορθώματα» των Βορειοκορεατών στρατιωτών σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου προσεκτικής ασάφειας από τη Μόσχα, η οποία πλέον αναγνωρίζει ανοιχτά τη στρατιωτική συμβολή της Πιονγκγιάνγκ.





Πηγή: skai.gr

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