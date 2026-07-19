Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν στη διάρκεια της νύχτας τέμενος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα Παλαιστίνιος αξιωματούχος, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε πως η είσοδος του κτιρίου είχε μαυρίσει και στους τοίχους του υπήρχαν δύο επιγραφές στα εβραϊκά.

Οι επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυξήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και τελευταία έχουν καταστεί σχεδόν καθημερινές.

Περίπου είκοσι έποικοι, ορισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, επιτέθηκαν στο τέμενος Αλ Τάκουα στο χωριό Αλ Τουουάνι στη διάρκεια της νύχτας και του έβαλαν φωτιά, δήλωσε ο Μοχάμεντ Ράμπι, επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού.

Οι άνδρες αυτοί πυρπόλησαν επίσης δύο κατοικίες και μία γαλακτοκομική μονάδα, και έφτιαξαν γκράφιτι στα εβραϊκά στους τοίχους του τεμένους προτού τραπούν σε φυγή όταν οι κάτοικοι του χωριού βγήκαν από τα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά προτού εξαπλωθεί, συνέχισε.

Σε εικόνες του AFP, φαίνονται η είσοδος και τα καμένα παράθυρα του τεμένους, όπου ένα τμήμα χαλιού προσευχής κάηκε επίσης.

CCTV footage shows dozens of Israeli settler terrorists storming the Palestinian village of Tuwani in the southern Hebron Hills of the West Bank last night. They set a mosque and a vehicle on fire and spray-painted hateful graffiti on the mosque's wall. pic.twitter.com/3DElKffELX — Ihab Hassan (@IhabHassane) July 19, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι ανέπτυξε δυνάμεις στο χωριό έπειτα από ενημέρωση για τη βία, διευκρινίζοντας πως έχει ξεκινήσει «έρευνα για τις περιστάσεις του συμβάντος».

Σύμφωνα με τον κ. Ράμπι, προσωπικό του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής του Ισραήλ έφθασαν στο σημείο περίπου μισή ώρα μετά την επίθεση.

«Η επίθεση των εποίκων έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του ισραηλινού στρατού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Οσάμα Μαχάμρα, υπογραμμίζοντας ότι ένα παρατηρητήριο του ισραηλινού στρατού βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τέμενος που πυρπολήθηκε.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων έκανε λόγο για «κανονική τρομοκρατική ενέργεια» κατηγορώντας την «εξτρεμιστική κατοχική κυβέρνηση» του Ισραήλ ότι ενθαρρύνει τη βία των εποίκων με σκοπό να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους.

Σε πρόσφατη έκθεση, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε ότι η βία των Ισραηλινών εποίκων στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη έφθασε σε επίπεδο «χωρίς προηγούμενο» με έξι επιθέσεις κατά μέσο όρο την ημέρα, που προκαλούν θύματα και υλικές ζημιές.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δίπλα σε περισσότερους από 500.000 Ισραηλινούς οι οποίοι διαμένουν σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.