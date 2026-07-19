Το Ισραήλ προειδοποίησε εκ νέου το Ιράν ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του, την ώρα που η νέα φάση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να επιδιώκει να περιορίσει την εμπλοκή του Τελ Αβίβ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού πυραύλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία.

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, θα τους επιτεθούμε με όλες τις δυνάμεις μας» είπε ο Ίσραελ Κατς, κατά την επίσκεψή του σε ένα κέντρο διάσωσης. Πρόσθεσε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα είναι έτοιμη να λάβει μέτρα «τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά» απέναντι στην Τεχεράνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Καμίρ, τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι «έτοιμος να επαναλάβει άμεσα τις πολεμικές επιχειρήσεις και θα ενεργήσει με μεγάλη αποφασιστικότητα εναντίον οποιουδήποτε μας βλάψει».

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς την ιορδανική πόλη Άκαμπα, κοντά στα ισραηλινά σύνορα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική της άμυνα αναχαίτισε τρεις από τους πυραύλους, ενώ ένας ακόμη κατέπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν αργότερα ότι συμμετείχαν επίσης στις επιχειρήσεις αναχαίτισης.

Παρότι η σύγκρουση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση, δημοσίευμα του CNN αναφέρει ότι στην παρούσα φάση της κλιμάκωσης το Ισραήλ έχει βρεθεί σε δεύτερο ρόλο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιθυμεί την άμεση εμπλοκή του, φοβούμενη απώλεια του ελέγχου της κρίσης. Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε αυτή την εκτίμηση, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παραμένουν σε στενό συντονισμό με τους Ισραηλινούς εταίρους τους».

Από την πλευρά του, το Ιράν δεν έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, επικεντρώνοντας μέχρι στιγμής τα πυραυλικά του πλήγματα σε χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, το Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τον στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που έχουν αναπτύξει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής της στρατιωτικής τους διάταξης στην περιοχή, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο.

Πηγή: skai.gr

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