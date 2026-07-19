Ο Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 και λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη της Ισπανίας με την Αργεντινή έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης προς τη «ρόχα». Ο πρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε, θυμίζοντας παράλληλα τα λόγια του αείμνηστου Λουίς Αραγονές.

«Όπως έλεγε ο πολύ αγαπημένος και τόσο σημαντικός για όλους μας Λουίς Αραγονές, οι τελικοί δεν παίζονται· κερδίζονται», τόνισε ο Σάντσεθ, προσθέτοντας: «Να κερδίσει η καλύτερη ομάδα και μακάρι αυτή να είναι η Ισπανία».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός στάθηκε και στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η εθνική ομάδα στη χώρα, αλλά και πέρα από αυτή: «Η εθνική ενώνει όλους τους Ισπανούς. Και όχι μόνο αυτό· ενώνει και ανθρώπους από άλλες χώρες που στηρίζουν την Ισπανία στον τελικό. Αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανους. Μερικές φορές πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας όσο μας αγαπούν και μας εκτιμούν στο εξωτερικό».

Το μήνυμα του Σάντσεθ έρχεται λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο MetLife Stadium, σε έναν τελικό που έχει καθηλώσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

#OjaláLaSegunda | #MundialRTVE



"Como dijo Luis Aragonés, las finales no se juegan. Se ganan. Que gane el mejor y que el mejor sea España"



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla con nuestra corresponsal en Nueva York, @gr_angela pic.twitter.com/P02yCA9ULZ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2026

Πηγή: skai.gr

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