Για γενικευμένη σύγκρουση με την εμπλοκή και του Ιράν προειδοποιούν οι ΗΠΑ το Ισραήλ εάν προχωρήσει σε πλήρη πόλεμο με τη λιβανέζικη μαχητική οργάνωση, Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται δύο ανώνυμους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Μπάιντεν είπε στο Ισραήλ ότι δεν πιστεύει ότι ένας «περιορισμένος πόλεμος» στον Λίβανο ή ένας «μικρός περιφερειακός πόλεμος» είναι μια ρεαλιστική επιλογή, επειδή θα ήταν δύσκολο να τελειώσει και είναι πιθανό να τεθεί εκτός ελέγχου.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι το Ισραήλ μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει πολεμική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ τους επόμενους μήνες, παρά το γεγονός ότι και στην αρχή του πολέμου κατά της Χαμάς πριν από οκτώ μήνες και όταν το Ισραήλ είχε εκφράσει παρόμοια πρόθεση, η Ουάσιγκτον είχε αποθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν ιδιαίτερα την περασμένη εβδομάδα, καθώς μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης επισκέφτηκαν το βόρειο τμήμα του Ισραήλ για να συζητήσουν τις προετοιμασίες για πόλεμο στον Λίβανο.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι οι «προετοιμασίες» είχαν ολοκληρωθεί και ότι επίκειται η απόφαση για την έναρξη μιας επίθεσης. Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε, επίσης, για την πιθανότητα μιας «έντονης εκστρατείας».

Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην έρημη βόρεια πόλη Kiryat Shmona ζήτησε την «καταστροφή της Χεζμπολάχ».



Πηγή: skai.gr

