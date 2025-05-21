Πρωτοφανείς πλημμύρες σημειώθηκαν στη μεσοβόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία σήμερα Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, με αποτέλεσμα πάνω από 48.800 άνθρωποι και 23.200 κατοικίες να απομονωθούν.

Παράλληλα, προέβλεψε άλλα 200 χιλιοστά βροχής τις επόμενες 24-48 ώρες.

Ο ποταμός Μάνινγκ υπερχείλισε ξεπερνώντας το ρεκόρ των πλημμυρών του 1929 με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο Άντριου Γκίσινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Natural Hazards Research Australia, δήλωσε ότι οι πρωτοφανείς πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Μάνινγκ είχαν εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης μία φορά ανά 500 χρόνια κατά μέσο όρο.

Καθώς εκδόθηκαν 109 προειδοποιήσεις για πλημμύρες, εκ των οποίων οι 19 σε επίπεδο προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, ζητήθηκε από τους κατοίκους των περιοχών Kempsey CBD, Gladstone και Smithtown να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Αυστραλίας είχε πραγματοποιήσει 289 επιχειρήσεις διάσωσης από τα μεσάνυχτα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρισκόταν στο Taree, το Wingham και το Glenthorne. Εννέα ελικόπτερα επιχείρησαν πάνω από την περιοχή.

«Υπάρχουν ορισμένοι δρόμοι όπου τα νερά έχουν αποκλείσει τα σπίτια και πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα για να ελέγξουμε τους κατοίκους», δήλωσε ο βοηθός του επιτρόπου της SES, Dean Storey.

Ο ποταμός Μάνινγκ στο Ταρί είχε πλημμυρίσει σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί κανείς, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 5,9 μέτρων του 1929, φτάνοντας τα 6,37 μέτρα στις 9 π.μ. την Τετάρτη τοπική ώρα, δήλωσε ο Steve Bernasconi της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο Bernasconi δήλωσε ότι τα 412 χιλιοστά βροχόπτωσης που δέχθηκε η Ταρί σε διάστημα δύο ημερών ήταν πέντε φορές η μέση μηνιαία βροχόπτωση για τον Μάιο και το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «πολλές πλημμύρες που θα έρθουν» μετά την άνοδο της στάθμης του ποταμού Μάνινγκ στο υψηλότερο σημείο του εδώ και σχεδόν 100 χρόνια λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Ένας μετεωρολόγος του Γραφείου Μετεωρολογίας, ο Dean Narramore, προέβλεψε βροχόπτωση από 50 χιλιοστά έως 150 χιλιοστά σε περιοχές της πολιτείας βόρεια του Φόρστερ την Τετάρτη, με πιθανές μεμονωμένες κατακρημνίσεις άνω των 200 μέτρων.

Οι ντόπιοι γύρω από τον ποταμό Μάνινγκ ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους το βράδυ της Τρίτης.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, το ποτάμι είχε φτάσει σε ένα επίπεδο «που δεν έχει ξαναδεί» στο Ταρί, ανέφερε η SES.

