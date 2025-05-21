Λογαριασμός
Επιχείρηση «σκούπα» κατά της Ντραγκέτα στην Ιταλία - 97 συλλήψεις μαφιόζων

Στην επιχείρηση «Μιλένιουμ» έγιναν συλλήψεις στο Ρήγιο της Καλαβρίας, αλλά και στο Μιλάνο, την Μόντζα, στην Μπολόνια, το Ρίμινι και την Παβία

Δεκάδες μέλη της μαφίας της Καλαβρίας - της Ντράγκετα - και σειρά συνεργών τους συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στο Ρήγιο της Καλαβρίας και στον ιταλικό Βορρά, σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. 

Η επιχείρηση ονομάσθηκε «Μιλένιουμ» και οι συλλήψεις, εκτός από το Ρήγιο της Καλαβρίας, πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, στην Μόντζα, στην Μπολόνια, στο Ρίμινι και στην Παβία.

Οι 97 συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ των άλλων, για μαφιόζικη δράση, διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, απόσπαση χρημάτων μέσω εκβιασμού και συνέργεια σε ψηφοθηρία και απαγωγές με στόχο την είσπραξη λύτρων.

Κάποιοι από τους συλληφθέντες μαφιόζους φέρεται να διαχειριζόταν, «σε καθεστώς μονοπωλίου», την διακίνηση ναρκωτικών σε πολλές περιοχές της Καλαβρίας.

Επίσης, κατασχέθηκαν δυο εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον οικοδομικό τομέα και στην εστίαση, μέσω των οποίων η Ντράγκετα θεωρείται ότι «ξέπλενε» το βρώμικο χρήμα της.

