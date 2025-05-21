Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) συνήψαν συμφωνία με το Ισραήλ που θα επιτρέψει την παράδοση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, το WAM.

Η βοήθεια θα ανταποκριθεί σε πρώτη φάση στις επισιτιστικές ανάγκες περίπου 15.000 αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των Εμιράτων, Αμπντάλα μπεν Ζάγεντ αλ Ναχγιάν, «είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκιντεόν Σαάρ, τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, πράγμα το οποίο οδήγησε σε συμφωνία για την έγκριση της παράδοσης επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας που θα προέρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ οφείλει να αποτρέψει τον λιμό στη Γάζα για «διπλωματικούς λόγους»

Μετά τις πιέσεις από το εξωτερικό όσον αφορά τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας, της Γάζας που δημιουργεί τον κίνδυνο λιμού για τον πληθυσμό της, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ οφείλει να αποτρέψει λιμό στη Γάζα για «διπλωματικούς λόγους» γιαυτό και ενέκρινε περιορισμένη επανάληψη της πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας, παράλληλα με την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας στη Γάζα.

«Εικόνες μαζικού λιμού θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την νομιμότητα της ισραηλινής πολεμικής προσπάθειας», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την είσοδο 93 φορτηγών του ΟΗΕ χθες, Τρίτη, στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι μερικές δεκάδες φορτηγά πέρασαν τη χθεσινή ημέρα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πάνω από δύο μήνες μετά τον αποκλεισμό που επέβαλε το Ισραήλ στη Γάζα στις 2 Μαρτίου, οι ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων πλήττουν σκληρά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπη με "κρίσιμο κίνδυνο λιμού", σύμφωνα με την έκθεση του IPC (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας) που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12 Μαΐου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ εξομάλυναν επισήμως τις διπλωματικές τους σχέσεις κατά τις συμφωνίες του Αβραάμ το 2020.

Πηγή: skai.gr

