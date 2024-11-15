Οι Γάλλοι εισαγγελείς ζήτησαν φυλάκιση και πενταετή απαγόρευση από την πολιτική για την ηγέτη της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, ανακόπτοντας την προσπάθειά της να γίνει πρόεδρος το 2027.

Η Λεπέν, το κόμμα της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) και περισσότερα από 20 μέλη του κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πληρώσουν το προσωπικό που εργαζόταν στην πραγματικότητα για το RN στη Γαλλία, ισχυρισμούς που αρνούνται.

Μετά από σχεδόν έξι εβδομάδες ακροάσεων στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, οι Γάλλοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ζητούν την καταδίκη της Λεπέν σε 5 χρόνια φυλάκιση (με τ χρόνια αναστολή) και την επιβολή 5ετούς απαγόρευσης συμμετοχής στην πολιτική.

Η εισαγγελία ζήτησε επίσης να επιβληθεί στον RN πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ και η ίδια η Λεπέν 300.000 ευρώ.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης να δοθεί η ποινή ακαταλληλότητας «με προσωρινή εκτέλεση», που σημαίνει ότι θα γινόταν αμέσως και η Λεπέν δεν θα μπορούσε να υποβάλει υποψηφιότητα για νέες εκλογές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμη και αν ασκούνταν προσφυγές κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ακρόαση, η Λεπέν υποστήριξε ότι επρόκειτο για επίθεση στη δημοκρατία και μια προσπάθεια του εισαγγελέα να την αποκλείσει από την πολιτική σκηνή: «Το μόνο πράγμα που ενδιέφερε την εισαγγελία ήταν η «Μαρίν Λεπέν να αποκλειστεί από την πολιτική ζωή και να στερήσει από τους Γάλλους τη δυνατότητα να ψηφίσουν όποιον θέλουν».

Ο Patrick Maisonneuve, δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη: «Συχνά ακούω τα εκλεγμένα μέλη της Εθνικής Συσπείρωσης όταν πρόκειται για κλοπή 50 ευρώ, να λένε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι γρήγορη, πρέπει να είναι σταθερή, πρέπει να είσαι αυστηρός».

Ο Maisonneuve είπε ότι οι εισαγγελείς εξήγησαν ότι η υπόθεση δεν αφορούσε την αποτροπή οποιουδήποτε υποψηφίου για εκλογές, αλλά τη διαπίστωση ότι κάθε πολίτης είναι ίσος ενώπιον του νόμου.

Εν τω μεταξύ, η αυστηρότητα της προτεινόμενης ποινής ώθησε τον RN να λανσάρει το hashtag #jesoutiensmarine ("Είμαι πίσω από τον Marine") στο X που χρησιμοποίησαν τα στελέχη του κόμματος με μια φωτογραφία τους με τη Le Pen.

Η ακροδεξιά ηγέτης έλαβε επίσης υποστήριξη από τους πολιτικούς της συμμάχους και αλλού. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος έγραψε στο X ότι η κίνηση των εισαγγελέων ήταν μια προσπάθεια «να σταματήσει η λαϊκή βούληση και ο δημοκρατικός άνεμος αλλαγής».

Ένας πιο απροσδόκητος υποστηρικτής της Λεπέν ήταν ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Gerald Darmanin, ο οποίος έγραψε στο X ότι θα ήταν «βαθιά σοκαριστικό» αν κριθεί ακατάλληλη. «Η μάχη με τη Μαντάμ Λεπέν γίνεται στην κάλπη, όχι αλλού», πρόσθεσε ο Νταρμανίν.

Η Λεπέν έχει συμμετάσχει σε τρεις προεδρικές εκλογές και κάθε φορά αύξανε το μερίδιό της στις ψήφους. Τερμάτισε τρίτη πίσω από τον Φρανσουά Ολάντ και τον Νικολά Σαρκοζί το 2012 με 17,9% των ψήφων. Στη συνέχεια έχασε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τόσο το 2017 όσο και το 2022 με 33,9% και 41,5% των ψήφων αντίστοιχα.

Ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο, αφού το κόμμα του συνετρίβη από το RN της Λεπέν στις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές. Έναν μήνα αργότερα, το αριστερό μπλοκ Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) κέρδισε τις περισσότερες έδρες αλλά όχι αρκετές για την απόλυτη πλειοψηφία. Το κεντρώο Ensemble του Μακρόν ήρθε δεύτερο και το RN της Λεπέν τρίτο.

Αρχικά, η RN ήταν πιο κοντά στις πύλες της εξουσίας από ποτέ, στη συνέχεια ματαιώθηκε κυρίως λόγω της αποχώρησης πολλών αριστερών και κεντρώων υποψηφίων από τον δεύτερο γύρο των εκλογών σε μια στρατηγική προσπάθεια να αποφευχθεί η διάσπαση της ψηφοφορίας.

Πηγή: skai.gr

