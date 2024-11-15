COP29: Σχεδόν 1.800 αντιπρόσωποι ειδικών συμφερόντων του τομέα των ορυκτών καυσίμων στο Μπακού

Κάπου 1.800 λομπίστες, ή με άλλα λόγια πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύουν συμφέροντα εταιρειών του κλάδου των ορυκτών καυσίμων, έχουν λάβει —σύμφωνα με συμμαχία μη κυβερνητικών οργανώσεων— διαπίστευση στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, την COP29, η οποία θα συνεχιστεί ως και την ερχόμενη Παρασκευή 22η Νοεμβρίου στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Η συμμαχία Kick Big Polluters Out (KBPO, «διώξτε αυτούς που κάνουν τη μεγαλύτερη ρύπανση») καταγγέλλει το γεγονός ότι «τουλάχιστον 1.773 λομπίστες ειδικευμένοι στα ορυκτά καύσιμα εγκρίθηκε να πάρουν μέρος» στη σύνοδο του ΟΗΕ στο Μπακού, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιεί σήμερα.

Όπως ακριβώς και πέρυσι, οι αντιπρόσωποι συμφερόντων του τομέα των ορυκτών καυσίμων αθροιστικά ξεπερνούν σε αριθμό «τις αντιπροσωπείες σχεδόν όλων των χωρών», με εξαίρεση μόνον αυτές του Αζερμπαϊτζάν (2.229), της Βραζιλίας (1.914), που θα είναι η οικοδέσποινα της COP30, και της Τουρκίας, σύμφωνα με την KBPO, στην οποία είναι ενταγμένες 450 ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την καταμέτρησή της, οι λομπίστες «έλαβαν περισσότερες άδειες εισόδου στην COP29 από το σύνολο των αντιπροσωπειών των 10 χωρών που είναι οι πιο ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (1.033)», γεγονός που υπογραμμίζει σε ποιο βαθμό η παρουσία τους κάνει αυτήν «όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης» να ωχριά.

«Είναι καιρός να δοθεί προτεραιότητα στις φωνές αυτών που αγωνίζονται για δικαιοσύνη και βιώσιμη ανάπτυξη κι όχι στα συμφέροντα αυτών που μολύνουν», τόνισε ο Νίμο Μπάσεϊ, του Health of Mother Earth Foundation, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η όχι ακριβώς κρυφή παρουσία στις COP αντιπροσώπων συμφερόντων εταιρειών του πετρελαίου, του αερίου και του άνθρακα προκαλεί εδώ και καιρό αντιδράσεις. Το γεγονός ότι πέρυσι ο Σουλτάν Άχμεντ αλ Τζάμπερ, ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είχε ονομαστεί πρόεδρος της COP28, προκάλεσε αγανάκτηση.

Φέτος η σύνοδος διεξάγεται στο Αζερμπαϊτζάν, χώρα που κάθεται πάνω σε πελώρια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, πόρων που ο πρόεδρος Ιλάμ Αλίεφ αποκάλεσε «δώρο του Θεού».

Γενικά, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο αντιπροσωπεύουν είτε κυβέρνηση, ή κάποιον αναγνωρισμένο φορέα.

Νέοι κανόνες του ΟΗΕ επιτρέπουν στους παρατηρητές να εντοπίζουν πολύ πιο εύκολα την παρουσία λομπιστών, καθώς πλέον οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δίνουν στοιχεία για τους εργοδότες τους και τις σχέσεις τους —οικονομικές ή άλλες— με το νομικό πρόσωπο που ζήτησε διαπίστευση για λογαριασμό τους.

Εξετάζοντας εθνικές αντιπροσωπείες, διαπιστώνει κανείς πως αυτή της Ιαπωνίας έχει μαζί αντιπρόσωπο του κολοσσού του άνθρακα Sumitomo κι αυτή του Καναδά αντιπροσώπους των πετρελαϊκών εταιρειών Suncor και Tourmaline.

Σε αυτή της Βρετανίας συμπεριλαμβάνονται «20 λομπίστες», σ’ αυτή της Ιταλίας υπάλληλοι των Eni και Enel.

Πέντε μεγάλες δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες (Chevron, ExxonMobil, BP, Shell, Eni) αντιπροσωπεύονται από συνολικά «39 λομπίστες».

Σύμφωνα με την KBPO, στο Ντουμπάι συμμετείχε αριθμός-ρεκόρ 2.456 ανθρώπων που αντιπροσώπευαν συμφέροντα του κλάδου των ορυκτών καυσίμων, έναντι 636 την προηγούμενη χρονιά στην Αίγυπτο. Μολαταύτα, στην COP28 έγινε η άνευ προηγουμένου έκκληση ο κόσμος να επιταχύνει την έξοδό του από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Στην COP29 έχουν διαπιστευτεί κάπου 53.000 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται το τεχνικό προσωπικό κι οι εργαζόμενοι στην οργάνωση της συνόδου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.