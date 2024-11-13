Τη στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων και τη φυλάκισή της για πέντε χρόνια, καθώς και πρόστιμο 300.000 ευρώ πρότεινε η γαλλική εισαγγελία για τη Μαρίν Λεπέν, η οποία δικάζεται για τις εικονικές προσλήψεις βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εφόσον το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελίας του Παρισιού, η επικεφαλής της «Εθνικής Συσπείρωσης» θα χάσει το δικαίωμά της να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία.
Η Μαρίν Λεπέν είχε δηλώσει ότι προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας ενόψει των εκλογών του 2027.
