Ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία: Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων πρότεινε η εισαγγελία για τη Μαρίν Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν είχε δηλώσει ότι προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας ενόψει των εκλογών του 2027

Τη στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων και τη φυλάκισή της για πέντε χρόνια, καθώς και πρόστιμο 300.000 ευρώ πρότεινε η γαλλική εισαγγελία για τη Μαρίν Λεπέν, η οποία δικάζεται για τις εικονικές προσλήψεις βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εφόσον το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελίας του Παρισιού, η επικεφαλής της «Εθνικής Συσπείρωσης» θα χάσει το δικαίωμά της να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία.

Η Μαρίν Λεπέν είχε δηλώσει ότι προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας ενόψει των εκλογών του 2027.

