Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τον Ζαν-Μαρί Λεπέν να επιστρέψει περισσότερα από 303.000 ευρώ για αδικαιολόγητες αποζημιώσεις στη διάρκεια της θητείας.

Ο πρώην ηγέτης της ακροδεξιάς άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο δικηγόρος του, Φρανσουά Βάγκνερ.

Με απόφαση της 8ης Ιουλίου, που κοινοποιήθηκε στον Ζαν Μαρί Λεπέν αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ζητά 303.200,99 ευρώ.

Μεταξύ 2009 και 2018, ο Ζαν Μαρί Λεπέν αποζημιώθηκε αδικαιολόγητα για έξοδα για ενημερωτικά δελτία, στυλό, επαγγελματικές κάρτες, γραβάτες, ομπρέλα, ζυγαριά κουζίνας, επιτραπέζια ρολόγια, ακόμα και για 129 μπουκάλια κρασί, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις που δικαιούνται οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προορίζονται για να καλύψουν «τις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες των πολιτικών ομάδων και της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» και εκείνων που «σχετίζονται με πολιτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες πληροφόρησης εντός το πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε επί της υπόθεσης ότι «η διοίκηση του Κοινοβουλίου καλείται, όταν λάβει σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν καταβληθεί αδικαιολόγητα κεφάλαια, να διενεργήσει έλεγχο συμμόρφωσης με τους διοικητικούς δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για την εν λόγω υπόθεση, να ζητήσει διευκρινίσεις από το ενδιαφερόμενο μέλος και να ανακτήσει τα καταβληθέντα χρήματα εάν δεν προσκομιστεί απόδειξη συμμόρφωσης με τις δαπάνες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.