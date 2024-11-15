Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Βιλαφράνκα ντελ Έμπρο στη βόρεια Ισπανία νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγονίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 5 π.μ. (τοπική ώρα, 06.00 ώρα Ελλάδας) και οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για την κατάσβεσή της, δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση να διευκρινιστεί εάν όλα τα θύματα ήταν άνθρωποι που φιλοξενούνταν στον οίκο ευγηρίας, στον οποίο ζούσαν 82 ηλικιωμένοι.

At least ten people have been found dead following a fire at a retirement home in northeastern Spain, according to the AFP news agency.

The El Pais newspaper is reporting that several people have been injured in the incident, including at least one in critical condition. pic.twitter.com/OOxeSS81BY — FlashFeed (@FlashFeed365) November 15, 2024

Ένας άνθρωπος ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αρκετοί άλλοι αντιμετώπιζαν προβλήματα καθώς είχαν επισπεύσει καπνό.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, που ήρθαν από την περιοχή της Σαραγόσα, μια πόλη που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα, καθώς και ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα από τα δωμάτια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Φερνάντο Μπελτράν, ο ανώτατος αξιωματούχος της εθνικής κυβέρνησης στην περιφέρεια αυτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα θύματα ήταν ηλικιωμένοι που φιλοξενούνταν στον οίκο ευγηρίας "Jardines de Villafranca".

Δύο άνθρωποι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αρκετοί άλλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, κυρίως γιατί είχαν εισπνεύσει καπνό, δήλωσε η δήμαρχος Βόλγκα Ραμίρεθ.

Ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης δήλωσε ότι στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, που ήρθαν από την περιοχή της Σαραγόσα, μια πόλη που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα, καθώς και ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας. Η αιτία της πυρκαγιάς είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

