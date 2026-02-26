Λεπέν: Δεν θα κατέβω στις εκλογές αν υποχρεωθώ να φορέσω ηλεκτρονικό βραχιόλι

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, σε περίπτωση που δικαστήριο της επιβάλει τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, ακόμη κι αν αρθεί η απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, στην πρώτη της συνέντευξη αφότου οι Γάλλοι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο να διατηρηθεί η πενταετής απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές, η Λεπέν επανέλαβε ότι αποκλείει μια σειρά από ενδεχόμενα υπό τα οποία θα έθετε υποψηφιότητα για την προεδρία. Η στάση που τηρεί καθιστά ολοένα και λιγότερο πιθανό να είναι υποψήφια στις εκλογές της επόμενης χρονιάς για τη διαδοχή του απερχόμενου, λόγω ορίου θητειών, Εμανουέλ Μακρόν

Υπενθυμίζεται ότι η Λεπέν κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εισαγγελία αποφάσισε την καταδίκη της σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση - τα τρία με αναστολή - και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Οι μικρές ποινές στη Γαλλία συχνά μειώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι η Λεπέν θα μπορούσε να περάσει από μερικούς μήνες έως ένα χρόνο υπό κατ' οίκον περιορισμό φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Ωστόσο, η Λεπέν δήλωσε ότι δεν θα κάνει προεκλογική εκστρατεία αν της επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού.

«Δεν μπορείς να κάνεις εκστρατεία υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε, αναφερόμενη στο ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Μπορείς να κάνεις προεκλογικό αγώνα χωρίς να βγαίνεις τα βράδια για να συναντάς τους ψηφοφόρους σου σε συγκεντρώσεις; Αυτό θα ήταν ένας ακόμη τρόπος να μου στερηθεί η δυνατότητα να είμαι υποψήφια». «Δεν έχω παραιτηθεί, είμαι απλώς ρεαλίστρια. Ξέρω ότι η απόφαση δεν εξαρτάται από εμένα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.