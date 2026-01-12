Από μια δικαστική απόφαση κρέμεται η πολιτική καριέρα της Μαρίν Λεπέν. Την Τρίτη 13/1 ξεκινά στο Παρίσι η κρίσιμη έφεση που θα καθορίσει εάν η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027 ή αν η πενταετής απαγόρευση που της επιβλήθηκε για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων θα την αποκλείσει από τη μάχη για την προεδρία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Λεπέν, επί χρόνια επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), θεωρούνταν φαβορί για τις εκλογές του 2027, μέχρι που κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση άνω των 4 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το δικαστήριο της επέβαλε πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις, με άμεση ισχύ.

Πριν το καλοκαίρι η απόφαση

Η ίδια όσο και το κόμμα της, μαζί με άλλους 10 καταδικασθέντες, άσκησαν έφεση. Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά την Τρίτη (13/1) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου, με την απόφαση να εκδίδεται πριν από το καλοκαίρι. Αν η απαγόρευση αρθεί ή περιοριστεί, οι πιθανότητες υποψηφιότητας της Λεπέν το 2027 παραμένουν ανοιχτές.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ίδια έχει δηλώσει ότι θα δώσει τη σκυτάλη στον 30χρονο πρόεδρο του RN, Ζορντάν Μπαρντελά.

Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν έλαβε δημόσια στήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη του περιβάλλοντός του, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ότι επιχειρούν να αποκλείσουν ακροδεξιούς πολιτικούς από την εξουσία. Πληροφορίες για πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε Γάλλους δικαστικούς διαψεύστηκαν επισήμως από την Ουάσιγκτον, ενώ η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Η Λεπέν έχει καταγγείλει ότι η απαγόρευση έχει πολιτικά κίνητρα, κατηγορώντας τη δικαιοσύνη για στοχοποίηση. Οι δικαστές, πάντως, αιτιολόγησαν την άμεση ισχύ της ποινής με την ανάγκη προστασίας της δημοκρατικής δημόσιας τάξης, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Γάλλων στηρίζει την απόφαση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της καταδίκης, την περίοδο 2004-2016 η Λεπέν και συνεργάτες της χρησιμοποίησαν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πληρωμή προσωπικού που εργαζόταν στην πραγματικότητα για το κόμμα. Η ίδια επιμένει ότι η χρήση των χρημάτων ήταν νόμιμη.

Τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται πάντως να ενισχύουν τη δυναμική του Μπαρντελά, καθώς πρόσφατη δημοσκόπηση τον εμφάνιζε ικανό να κερδίσει την προεδρία ανεξαρτήτως αντιπάλου στον δεύτερο γύρο.

Πηγή: skai.gr

