Σήμερα Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ανατολή, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *, Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *,

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *, Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 18:15 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 9.4 ημερών



