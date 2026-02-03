Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας πρότεινε να επικυρωθούν οι ποινές της - Εκλογικό «στοπ» ανάμεσά σε αυτές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε την επικύρωση των ποινών κατά της Μαρίν Λεπέν για την εικονική απασχόληση στελεχών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένης πενταετούς στέρησης του δικαιώματος εκλέγεσθαι.

Η τελική απόφαση του εφετείου αναμένεται πριν το καλοκαίρι και θα καθορίσει αν η ποινή θα επιβληθεί όπως πρωτόδικα ή τροποποιημένης διάρκειας.

Εάν επιβληθεί η πενταετής στέρηση, η Μαρίν Λεπέν δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, ενώ αν η ποινή είναι μικρότερη ή ίση των δύο ετών, θα μπορεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε κατά τη διάρκεια της σημερινής του αγόρευσης την επικύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως κατά της Μαρίν Λεπέν, για την υπόθεση της εικονικής απασχόλησης στελεχών του κόμματος της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο 2004 - 2026. Μεταξύ των ποινών αυτών ήταν και η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Αν το εφετείο του Παρισιού, που θα εκδώσει την τελική του απόφαση λίγο πριν το καλοκαίρι, επιβάλλει την ίδια την ποινή, τότε η Μαρίν Λεπέν δεν θα έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Αν αντιθέτως της επιβάλλει ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι το πολύ δύο ετών τότε θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

