Ρούμπιο: «Στρατηγική σταθερότητα» στη σχέση με την Κίνα

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν επιτύχει «σταθερότητα» στη για πολύ καιρό συγκρουσιακή σχέση τους, δήλωσε χθες Τετάρτη ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μερικές εβδομάδες πριν από τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, στα τέλη Μαρτίου.

«Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει τουλάχιστον ένα είδος στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις μας», είπε στον Τύπο.

«Νομίζω ότι οι δυο χώρες συμπέραναν ότι παγκόσμιος ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιος για τα δυο μέρη και για ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε ο κ. Ρούμπιο, που εκφράστηκε στο περιθώριο επίσκεψής του στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, στην Καραϊβική.

Τόσο ο Μάρκο Ρούμπιο όσο και ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια την Κίνα ως αντίπαλο που πρέπει να νικήσουν οι ΗΠΑ σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να δυσπιστούν έναντι της χώρας αυτής και να προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τον εφοδιασμό τους, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις κινεζικές αλυσίδες.

Εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει να πιέζει την Κίνα προκειμένου να διαπραγματευτεί τριμερή συμφωνία με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, κάτι που το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη με ομολόγους του από τη Μόσχα και το Πεκίνο, μετά τη λήξη της ισχύος της Νέας START, συνθήκης για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ καλούν να αρχίσουν πολυμερείς συνομιλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, στις οποίες θα συμμετάσχει η Κίνα.

«Έχουν πει δημόσια ότι δεν θέλουν να το κάνουν», αναγνώρισε ο κ. Ρούμπιο, αναφερόμενος στην Κίνα.

Μολαταύτα «θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση, καθώς θεωρούμε ότι θα ήταν καλό για όλο τον κόσμο αν καταλήγαμε σε τέτοια συμφωνία», επέμεινε.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στην υφήλιο. Ωστόσο αυτό της Κίνας μεγεθύνεται με ταχύ ρυθμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει στα τέλη Μαρτίου την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως σκοπεύει να ταξιδέψει μαζί με τον πρόεδρο.

Το 2020 το Πεκίνο είχε προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος του, όταν ήταν ακόμη γερουσιαστής, λόγω δηλώσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Χονγκ Κονγκ και για τη μειονότητα των Ουιγούρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

