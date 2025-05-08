Από τον «Λέοντα τον Μέγα» στο σήμερα: Τι γνωρίζουμε για το παπικό όνομα

Η ονομασία «Λέων» είναι πλέον η τέταρτη πιο κοινή που επιλέγουν οι πάπες, μαζί με αυτή του Κλήμη. Μόνο ο Ιωάννης, ο Γρηγόριος και ο Βενέδικτος έχουν αποδειχθεί πιο δημοφιλείς.

Αλλά δεν είχαμε Πάπα Λέοντα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο τελευταίος Πάπας με την ονομασία Λέων ήταν ο Λέων ΙΓ' (λατ.: Leo XIII, 2 Μαρτίου 1810 - 20 Ιουλίου 1903) αναφέρει το CNN. Μνημονεύεται ως Πάπας της Καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας.ω Έγραψε μια διάσημη ανοιχτή επιστολή το 1891, στην οποία αναλογιζόταν τις τεχνολογικές αλλαγές που επέφερε η Βιομηχανική Επανάσταση και τον αντίκτυπό της στους εργαζόμενους.

Λέων ΙΓ' / Από Braun et Compagnie - Observador.pt: Info PicGetty Images: Info 1 Info 2, Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98282847

Επιλέγοντας να αναβιώσει το όνομα, ο Λέων ΙΔ' ίσως σηματοδοτεί τις προτεραιότητές του για την παπική του θητεία.

Ο πρώτος Πάπας Λέων ο οποίος υπηρέτησε τον πέμπτο αιώνα μ.Χ, (400 – 10 Νοεμβρίου 461 μ.Χ), είναι γνωστός ως «Λέων ο Μέγας», και μνημονεύεται επειδή έπεισε τον Αττίλα τον Ούννο να σταματήσει την εισβολή της ορδής του σώζοντας τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την καταστροφή.

Η συνάντησή τους αποτυπώθηκε σε έναν πίνακα του Ραφαήλ, ο οποίος τώρα εκτίθεται στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, από το οποίο πέρασαν οι 133 καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου - συμπεριλαμβανομένου του Ροβέρτου Πρέβοστ, νυν Λέοντα ΙΔ΄ - καθώς κατευθύνονταν στην Καπέλα Σιξτίνα την Τετάρτη για την έναρξη του κονκλαβίου.

Το όνομα Λέων προέρχεται από την ελληνική λέξη «λιοντάρι», που υποδηλώνει δύναμη και θάρρος.

Στην ομιλία του από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ο Λέων ΙΔ' είπε ότι η εκκλησία μπορεί ακόμα να ακούσει «την αδύναμη αλλά πάντα θαρραλέα φωνή του Πάπα Φραγκίσκου», του προκατόχου του.

Λέων ΙΔ'

Πάπας Λέων Α'

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.