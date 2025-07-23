Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κύπρο δίνουν μάχη σήμερα για να καταστείλουν μια μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη και οδήγησε στην εκκένωση τουλάχιστον τεσσάρων χωριών, κατά την πρώτη ημέρα του καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά καίει στα βόρεια της Λεμεσσού, ωθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές σε κάποιες κατοικίες» είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 14 αεροσκάφη και πεζοπόρα τμήματα.

Η θερμοκρασία σήμερα στην Κύπρο έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου και αύριο προβλέπεται να ανέβει στους 44 βαθμούς – η αυριανή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στο τρίγωνο μεταξύ Αγίας Βαρβάρας – Νατάς και Επισκοπής.

Το μέτωπο προς την Αγία Βαρβάρα, ανέφερε ο κ Πιττοκοπίτης, φαίνεται να είναι ελεγχόμενο. Ωστόσο, πρόσθεσε, από το σημείο που βρίσκεται δεν έχει εικόνα για την περιοχή της Νατάς και της Επισκοπής.

Ο κ. Πιτττοκοπίτης είπε στο ΚΥΠΕ πως η μορφολογία του εδάφους η άγρια πυκνή βλάστηση της περιοχής αλλά και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι ωστόσο, όπως είπε, παρόλα αυτά καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να επιτελέσουν στο ακέραιο το καθήκον τους.

Στον αγώνα κατάσβεσης συνδράμουν κάτοικοι των περιοχών Νατάς και Επισκοπής αφού η πύρινη λαίλαπα έχει επεκταθεί ραγδαία λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Κάτοικοι ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πως η φωτιά αν και ξεκίνησε από τον σκυβαλότοπο στην Αγία Μαρινούδα επεκτάθηκε στην Αγία Βαρβάρα στην Μαραθούντα, έφτασε στην Νατά και στην Επισκοπή που είναι γειτνιάζουσες κοινότητες.

Προς το παρόν πρόσθεσαν δεν απειλήθηκαν κατοικίες ωστόσο υπάρχουν και πολλές μάντρες στην περιοχή με ζώα, σε αυτές τις αγροτικές περιοχές.

Η Πολιτική Άμυνα έδωσε εντολή για εκκένωση των κατασκηνωτικών χώρων Πλατρών, Πέρα Πεδίου, Αγίας Μαύρης και εκδρομικών χώρων στην περιοχή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η Λευκωσία απηύθυνε αιτήματα συνδρομής σε γειτονικά κράτη και η Ιορδανία έχει ανταποκριθεί ήδη θετικά και προγραμματίζει την αποστολή δύο πτητικών μέσων. Παράλληλα, κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Η φωτογραφία αντλήθηκε από το Sigma Live

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

