Μερτς: Επίκεινται εξελίξεις στα εμπορικά ζητήματα με τις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων στην εμπορική πολιτική με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι «ενδέχεται να λαμβάνονται αποφάσεις αυτή τη στιγμή».

«Θα συζητήσουμε μαζί ορισμένα πολύ επίκαιρα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής, για την οποία ακούμε αυτή τη στιγμή ότι ενδέχεται να υπάρξουν αποφάσεις», δήλωσε ο Μερτς πριν από τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έξω από το Βερολίνο.

Η δήλωση Μερτς έρχεται μετά από αναφορές που έκαναν λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια πιθανή εμπορική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει βασικό δασμό 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εξετάζεται η εξαίρεση ορισμένων προϊόντων της ΕΕ από τον βασικό αυτό δασμό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο προβλεπόμενος δασμός, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει και τα αυτοκίνητα, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία-πλαίσιο που έχουν ήδη συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ιαπωνία.

Η Κομισιόν φέρεται να εξετάζει την αποδοχή των αποκαλούμενων «αμοιβαίων δασμών», προκειμένου να αποφευχθεί η απειλή του Αμερικανού προέδρου για αύξηση των δασμών στο 30% από 1η Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η συμφωνία, όπως μεταφέρεται από τις ίδιες πηγές, προβλέπει αμοιβαίες εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη, αλκοολούχα ποτά και ιατροτεχνολογικά είδη.

