Η Χαμάς θέτει νέες απαιτήσεις για την εκεχειρία στη Γάζα, μετά την αποτυχία της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Κατά τη διάρκεια της τεταμένης χθεσινής συνάντησης, οι μεσολαβητές κατέστησαν σαφές στους ηγέτες της Χαμάς ότι «εάν δεν επιστρέψετε με μια σοβαρή απάντηση, το πρόβλημά σας θα είναι με εμάς, τους μεσολαβητές».

Νέες απαιτήσεις

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση στην ισραηλινή πρόταση που υποβλήθηκε πριν από μια εβδομάδα και τώρα θέτει νέες απαιτήσεις για ζητήματα που είχαν ήδη επιλυθεί, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post την Τετάρτη.

Οι μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αρνήθηκαν να μεταβιβάσουν την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση τoυ Ισραήλ την Τρίτη, λέγοντας ότι δεν ήταν σοβαρή, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις λεπτομέρειες.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Ντόχα μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς και ανώτερων εκπροσώπων του Κατάρ και της Αιγύπτου, η Χαμάς παρουσίασε μια απάντηση, αλλά οι μεσολαβητές την απέρριψαν ως μη σοβαρή.

Η Χαμάς έκανε πίσω σε διάφορα θέματα που είχαν ήδη συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών ζητημάτων, όπως δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την απάντηση της Χαμάς την Τρίτη, τώρα απαιτεί όλη η ανθρωπιστική βοήθεια να εισέρχεται στη Γάζα αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Εθνών, παρά τις προηγούμενες συμφωνίες που ανέφεραν ότι «η βοήθεια κατά τη διάρκεια της συμφωνίας θα παραδίδεται από φορείς που δεν έχουν σχέση ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει επίσης ανατρέψει τη θέση της σχετικά με βασικές συμφωνίες που αφορούν την ανάπτυξη ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 60ήμερης εκεχειρίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό των Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μεταφέρει τόσο στο Κατάρ όσο και στην Αίγυπτο ότι πρέπει να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς, ώστε να προσεγγίσει τη θέση του Ισραήλ και να προωθήσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή των 18 σωμάτων Ισραηλινών που δολοφονήθηκαν.

Η συμπεριφορά της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός - Παλαιστίνιος μεσολαβητής Μπεσάρα Μπάμπα, απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ στο Κατάρ, επέκρινε τη συμπεριφορά της Χαμάς, λέγοντας ότι οι τακτικές καθυστέρησης της οργάνωσης κοστίζουν δεκάδες παλαιστινιακές ζωές κάθε μέρα.

«Δεν υπάρχει κανένας πειστικός λόγος για την καθυστέρηση στην απάντηση, ούτε για την απαίτηση μη ουσιωδών αλλαγών, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών χωρίς θύματα και χωρίς αιματοχυσία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες. Αρκετά με την καθυστέρηση και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία. Πρέπει να προχωρήσουμε προς μια συμφωνία που θα επιτρέπει σε όλα τα μέρη να διαπραγματευτούν υπό αμερικανικές εγγυήσεις, με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας», επεσήμανε.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, απείλησε τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, «θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως».

Την Πέμπτη, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, αναμένεται να συναντηθεί με αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων του Κατάρ, καθώς και με τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, στη Ρώμη.

