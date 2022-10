Lee Jihan: Ο 24χρονος αστέρας της K-Pop ανάμεσα στους νεκρούς της τραγωδίας στη Σεούλ

Ο Τζιχάν, 24 ετών, έγινε γνωστός από διαγωνισμό τραγουδιού στη Νότια Κορέα, και εν συνεχεία ασχολήθηκε με την υποκριτική.

Ο αστέρας και ηθοποιός της K-Pop Lee Jihan επιβεβαιώθηκε ότι είναι ένα από τα θύματα της ασύλληπτης τραγωδίας στη Σεούλ όταν ο εορτασμός του Halloween στη Σεούλ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε έναν λαβύρινθο από στενά σοκάκια στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση.

Ο μέχρι ώρας απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 150 ανθρώπους.

Ο Λι Τζιχάν, 24 ετών, έγινε γνωστός από διαγωνισμό τραγουδιού στη Νότια Κορέα, και εν συνεχεία ασχολήθηκε με την υποκριτική.

Τα δύο πρακτορεία που εκπροσωπούν το αστέρι - 935 Entertainment και 9Auto Entertainment - επιβεβαίωσαν την είδηση ​​την Κυριακή.

Αναρτώντας ένα μαύρο τετράγωνο στο Instagram, έγραψαν στη δήλωσή τους ότι «νιώθουν συντριβή για τα τραγικά νέα» του θανάτου του και είπαν στους θαυμαστές του πως ο Τζιχάν «έγινε αστέρι στον ουρανό και μας άφησε».

Εκφράζοντας τα «ειλικρινή τους συλλυπητήρια» στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον αγάπησαν, τον αποκάλεσαν «γλυκό και ζεστό φίλο σε όλους».

Έγραψαν επίσης για το «λαμπερό του χαμόγελο» και απέτησαν φόρο τιμής στο «πάθος του για την υποκριτική», ευχόμενοι καλή συνέχεια στο «τελευταίο του ταξίδι».

Ο Τζιχάν έγινε γνωστός μέσα στο ριάλιτι της Νότιας Κορέας Produce 101 το 2017, όπου 101 οπαδοί της K-pop διαγωνίστηκαν για να κερδίσουν μια θέση σε ένα 11μελές συγκρότημα αγοριών.

Παρά το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο τελευταίο συγκρότημα - Wanna One - ο Jihan αξιοποίησε τη φήμη που απέκτησε πρωταγωνιστώντας στο νοτιοκορεατικό δράμα Today Was Another Nam Hyun Day.

Οι πρώην διαγωνιζόμενοι του Produce 101 Park Heeseok, Kim Do-hyun και Cho Jin Hyung απέτισαν επίσης φόρο τιμής στον αδικοχαμένο σταρ.

Σε κοινή τους δήλωση έγραψαν: "Ο Τζι Χαν άφησε αυτόν τον κόσμο και πήγε σε ένα άνετο μέρος. Σας ζητάμε να τον αποχαιρετήσετε στο τελευταίο του ταξίδι".

Οι κηδείες για τα θύματα της τραγωδίας έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται και η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι θα προσφέρει υποστήριξη για τα έξοδα κηδείας.

Σύμφωνα με το AllKPop, η κηδεία του Ji Han θα γίνει την 1η Νοεμβρίου.

