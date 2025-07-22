Στο εδώλιο με την κατηγορία της διαφθοράς, θα οδηγηθούν, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντατί,και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Renault και Nissan, Κάρλος Γκον.

Οι ανακριτές αποφάσισαν την Τρίτη 22 Ιουλίου, έξι χρόνια μετά από την καταγγελία ενός μετόχου της Renault SA, να τους παραπέμψουν σε ποινικό δικαστήριο με την κατηγορία της διαφθοράς, όπως επιβεβαίωσε δικαστική πηγή στη Le Monde.

Η Ντατί κατηγορείται ότι μεταξύ 2010 και 2012 δέχτηκε 900.000 ευρώ ως αμοιβή δικηγόρου από μια θυγατρική της Renault-Nissan με έδρα την Ολλανδία, χωρίς όμως να εργάζεται πραγματικά για αυτήν.

Ο Γκον αντιμετωπίζει αρκετά διεθνή εντάλματα σύλληψης και του απαγορεύεται δικαστικά να εγκαταλείψει τον Λίβανο, όπου κατέφυγε τον Δεκέμβριο του 2019 μετά τη φυγή του από την Ιαπωνία, όπου είχε φυλακιστεί.

Στην απόφασή τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εθνικής Εισαγγελίας Οικονομικών Υποθέσεων της Γαλλίας (PNF) που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η Ντατί πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο για «παθητική διαφθορά και άσκηση επιρροής από πρόσωπο που κατέχει εκλεγμένο δημόσιο αξίωμα σε διεθνή οργανισμό (στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)» και «απόκρυψη κατάχρησης εξουσίας και παραβίαση εμπιστοσύνης». Όσον αφορά τον Γκον, θα δικαστεί για «κατάχρηση εξουσίας από στέλεχος εταιρείας», «κατάχρηση εμπιστοσύνης» και «ενεργή διαφθορά».

