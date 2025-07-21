Γαλλία: Το Χ αρνείται να συνεργαστεί με την έρευνα των γαλλικών εισαγγελικών αρχών

Η πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ κατηγόρησε σήμερα τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές ότι διεξάγουν μια «πολιτικά υποκινούμενη ποινική έρευνα» που απειλεί την ελευθερία του λόγου των χρηστών της, ενώ αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς εναντίον της και διαμήνυσε ότι δεν θα συνεργαστεί με το Παρίσι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα, για να διαπιστώσουν εάν η εταιρεία τροποποίησε τους αλγορίθμους της και απέσπασε προσωπικά δεδομένα με δόλιο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η αστυνομία μπορεί να διεξάγει έρευνες και παρακολουθήσεις σε βάρος του ίδιου του Μασκ και στελεχών του Χ ή να τους καλέσει ως μάρτυρες για να καταθέσουν. Εάν αρνηθούν, μπορεί να εκδοθεί σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης.

«Με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το Χ πιστεύει ότι αυτή η έρευνα διαστρεβλώνει τη γαλλική νομοθεσία με στόχο να εξυπηρετήσει μια πολιτική ατζέντα και, εντέλει, να περιορίσει την ελευθερία του λόγου» ανέφερε η πλατφόρμα στον επίσημο λογαριασμό της Global Government Affairs. «Για αυτούς τους λόγους το Χ δεν συναινεί με τα αιτήματα των γαλλικών αρχών, όπως έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε».

Δεν είναι προς το παρόν σαφές ποια είναι τα αιτήματα που υπέβαλαν οι εισαγγελείς στην πλατφόρμα. Η μη συμμόρφωση ως προς αυτά μπορεί να επιφέρει από απλό πρόστιμο μέχρι κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Η εισαγγελία του Παρισιού δεν απάντησε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η πλατφόρμα λέει ότι την έρευνα υποκίνησε ο Γάλλος βουλευτής Ερίκ Μποτορέλ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι «χειραγώγησε τον αλγόριθμό της με στόχο την ξένη παρέμβαση», έναν ισχυρισμό που τον χαρακτήρισε «παντελώς λανθασμένο».

Ο Μποτορέλ, στη δική του ανακοίνωση, υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της γαλλικής δικαιοσύνης. «Αυτή είναι μια αρχή που φαίνεται ότι έχει ανατραπεί εντελώς στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή», είπε προσθέτοντας ότι η Γαλλία προασπίζεται την ελευθερία του λόγου, αλλά όχι χωρίς όρια. Η μη ανάληψη ευθύνης και η έλλειψη επίβλεψης θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία εξίσου με τις απαγορεύσεις και τη λογοκρισία», τόνισε.

Ο Μασκ, πρώην σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι καταπατούν την ελευθερία του λόγου και έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε ορισμένα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα.

Η γαλλική έρευνα ενδέχεται να βαθύνει το χάσμα μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Ευρώπης για το τι είδους ρητορική επιτρέπεται στο διαδίκτυο. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι ακροδεξιές φωνές φιμώνονται σε όλον τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά το Χ τα τέλη του 2023 για παραβίαση των κανόνων που έχει θέσει για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, οι εισαγγελείς ζήτησαν να παραδώσει στοιχεία όλων των αναρτήσεων των χρηστών της, ώστε να τα αναλύσουν οι ερευνητές Νταβίντ Σαβαλαριάς και Μαζιγιάρ Παναΐ, που στο παρελθόν έχουν και οι δύο επιδείξει «εχθρότητα» απέναντί της. Ο Σαβαλαριάς δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Ο Παναΐ αρνήθηκε κάθε ανάμιξή του στην έρευνα.

«Το όνομά του αναφέρθηκε κατά λάθος, λόγω των προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων μου με τον Νταβίντ Σαβαλαριάς, κανένα εκ των οποίων δεν είχε ποτέ εχθρική πρόθεση απέναντι στην πλατφόρμα Χ. Το γεγονός ότι το όνομά μου αναφέρεται με τέτοιο λανθασμένο τρόπο δείχνει πόσο λίγο νοιάζονται για τις ζωές των άλλων… Δεν θα διστάσω να προσφύγω στη δικαιοσύνη για δυσφήμιση, εάν δεχτώ οποιαδήποτε μορφή ρητορικής μίσους», προειδοποίησε ο ερευνητής.

Το Χ δεν σχολίασε την απάντηση. Επέκρινε όμως το γεγονός ότι είναι υπό διερεύνηση με βάση τον νόμο περί οργανωμένου εγκλήματος, κάτι που επιτρέπει στην αστυνομία να παρακολουθεί τις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές των υπαλλήλων του.

Πηγή: skai.gr

