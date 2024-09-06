Λαβρόφ: Βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι σοβαρή για το θέμα των BRICS

Η αίτηση της Τουρκίας για πλήρη ένταξη στις BRICS βασίζεται σε σοβαρές προθέσεις, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συμπληρώνοντας ότι «δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ρωσική τηλεόραση RBC, στο πλαίσιο του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να ενταχθεί στους BRICS, δήλωσε: «Όταν η κυβέρνηση μιας χώρας λέει πως κάνει ένα συγκεκριμένο βήμα, θεωρώ ότι βασίζεται σε σοβαρές προθέσεις».

«Όσον αφορά την ιδιότητα μέλους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, την οποία έχει εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, και το καθεστώς της ως υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Τούρκος αξιωματούχος, δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να απαγορεύει σε χώρες που είναι μέλη ορισμένων οργανισμών να έχουν σχέσεις με τους BRICS» δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος διπλωμάτης σημείωσε ότι αυτό που είναι σημαντικό για τα μέλη των BRICS και για τις χώρες που αναπτύσσουν συνεργασία με αυτή την ένωση είναι να μοιράζονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ): ισότητα των χωρών, μη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις, ειρηνική επίλυση των διαφορών, σεβασμός της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών.

«Δεν χρειαζόμαστε τις αξίες, τις θεωρίες και τις πρακτικές του ναζισμού που υπερασπίζεται η Δύση. Δεν χρειαζόμαστε την απαγόρευση της ελευθερίας της έκφρασης, των εθνικών γλωσσών, των πολιτισμών, των παραδόσεων, το κλείσιμο των αυτοκέφαλων εκκλησιών και άλλες απαγορεύσεις».

Ο Λαβρόφ εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ παρέμειναν σιωπηλοί αναφορικά με το αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στους BRICS, δήλωσε: «Οι Αμερικανοί είπαν ότι είναι ασυμβίβαστο με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι ασύμβατη με την ένταξη στους BRICS και το αντίστροφο. Σύμφωνα με τα όσα λένε, οι υποψήφιοι προς ένταξη στην ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Και αυτή είναι μια σαφής οδηγία προς την Τουρκία που λέει ότι εάν επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει στις αντιρωσικές κυρώσεις».

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Καζάν της Ρωσίας, θα υποβληθούν προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια για την ένταξη νέων μελών, δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εξορθολογίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των μελών των BRICS και των χωρών που δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για να συνεργαστούν με την ένωση αυτή. Υπάρχουν ήδη περισσότερες από 30 τέτοιες χώρες. Αυτό είναι μια πραγματική αντανάκλαση της πολυπολικότητας», δήλωσε.

Προηγουμένως είχε ανακοινωθεί ότι στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Καζάν στις 20-24 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εάν η Άγκυρα γίνει δεκτή ως μέλος, η Τουρκία θα είναι η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ στην ομάδα των BRICS.

Τι είναι οι BRICS;

Η ένωση των BRICS ιδρύθηκε το 2006 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα και έχει ως στόχο την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Το 2010 στην ομάδα αυτή εντάχθηκε και η Νότια Αφρική, ενώ οι ηγέτες των χωρών μελών στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS το 2023, η οποία φιλοξενήθηκε στη Νότια Αφρική, αποφάσισαν την επέκτασή της. Η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσχώρησαν στις BRICS την 1η Ιανουαρίου 2024.

Περίπου το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται στους BRICS

Οι χώρες BRICS καλύπτουν περίπου το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι BRICS (Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) οι πέντε μεγαλύτερες χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, είναι ένας οργανισμός που προέκυψε ως εναλλακτική λύση στη μονομερή οικονομική συνεργασία της Δύσης και στοχεύει τόσο στην οικονομική όσο και στην πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών.

Ο όρος «BRIC» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2001 στην έκθεση «Building Better Global Economic BRICs» που εκπονήθηκε από τον Jim O'Neill, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Goldman Sachs.

Πηγή: skai.gr

