Το θέμα της πιθανής ένταξης της Τουρκίας στη συμμαχία των Brics, μπορεί να σημαίνει αθέτηση των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο αναλυτής του ΣΚΑΪ Μιχάλης Ιγνατίου, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, για την πρόθεση της Τουρκίας να ενταχθεί στη συμμαχία στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν η Ρωσία και η Κίνα.

Σε ερώτηση του αναλυτή του ΣΚΑΪ, ο κ. Μίλερ απάντησε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει, είπε ωστόσο «ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών με την οποία εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε μια σειρά ζητημάτων».

Ένας ακόμη λόγος που οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν να σχολιάσουν, σύμφωνα με τον κ. Ιγνατίου είναι επειδή ακόμα πρόκειται για πληροφορίες και περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της Τουρκίας, πριν τοποθετηθούν.

«Αυτό που αποκομίσαμε οι δημοσιογράφοι είναι ότι οι Αμερικανοί ενοχλήθηκαν από τις πληροφορίες καθώς δεν έχουν ούτε οι ίδιοι επίσημη ενημέρωση. Γνωρίζουν, όπως ειπώθηκε, για πρόθεση της Τουρκίας να ενταχθεί στους Brics, όχι για απόφαση», εκτίμησε ο αναλυτής του ΣΚΑΪ προσθέτοντας πως «και ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να συνταχθεί με τους Brics. Πρόκειται για χώρες που στην πλειοψηφία τους είναι εχθρικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Ένα ερώτημα που ετέθη είναι αν η συμμετοχή της Τουρκίας στην ομάδα εφόσον βέβαια επιβεβαιωθεί στην πράξη, μπορεί να σημαίνει αθέτηση των υποχρεώσεων της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ.

«Μας είπαν ότι οι Brics δεν είναι μεν στρατιωτικός οργανισμός, αλλά πολιτικός, αλλά από τη στιγμή κατά την οποία συμμετέχουν χώρες εχθρικές προς την Ουάσιγκτον θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πιθανότατα παραβιάζεται το Καταστατικό της Δυτικής Συμμαχίας, η οποία άτυπα βρίσκεται σε μη κηρυγμένο πόλεμο με τη Ρωσία, ένα εκ των δύο βασικών πυλώνων της ομάδας των Brics», τόνισε ο κ. Ιγνατίου.

