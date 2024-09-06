Πεσκόφ: Η απάντησή του για το αν ο Πούτιν εννοούσε ότι προτιμάει την Κάμαλα Χάρις

Έκανε τελικά… πλάκα ή όχι ο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν είπε ότι προτιμάει την Κάμαλα Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ; Ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε μια «σιβυλλική» δήλωση για το θέμα…



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ερωτηθείς την Παρασκευή εάν η «δήλωση υποστήριξης» του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ ήταν σοβαρή ή ένα αστείο, είπε ότι ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει μόνος του τι ισχύει. «Ο κόσμος πρέπει να κρίνει μόνος του» σημείωσε.



Ο Πούτιν είπε την Πέμπτη ότι θέλει η Χάρις να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας δε λόγο για το «μεταδοτικό» γέλιο της ως λόγο για να την προτιμήσει έναντι του Τραμπ. «Οι αμερικανικές υποθέσεις δεν μπορούν να είναι μια ανησυχία που βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Ρώσου προέδρου», είπε ο Πεσκόφ.



Το Κρεμλίνο εξάλλου κατηγόρησε την Παρασκευή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ασκούν απαράδεκτη πίεση στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ρώσο δημοσιογράφο Ντιμίτρι Σίμες και τη σύζυγό του για σχέδια παραβίασης των κυρώσεων των ΗΠΑ.



Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η προοπτική της Μόσχας για τις παγκόσμιες υποθέσεις δεν είναι διαθέσιμη στους ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να "σταματήσει να ανακατεύεται" στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου για τη Χάρις.

Πηγή: skai.gr

